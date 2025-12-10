Angélica Vale Angélica Vale "quema a su ex", Otto Padrón, y revela anécdota que vivió con él y su suegra En medio de su divorcio, la actriz recordó entre risas lo que vivió con la madre de su ex. Angélica Vale y Otto Padrón se encuentran en proceso de divorcio.



Angélica Vale, quien actualmente se encuentra en proceso de divorcio de Otto Padrón, compartió este 10 de diciembre una graciosa anécdota sobre su difunta exsuegra y la lucha por conseguir una receta de cocina que se mantuvo en secreto por años.

La actriz relató en 'La Vale Show'. que el padre de sus hijos le pedía constantemente que preparara comida cubana, específicamente la receta de la yuca. Cuando Vale le solicitó a su exsuegra la receta, la respuesta fue deliberadamente vaga. La exsuegra, “que en paz descanse”, aseguraba que la receta era "bien fácil".

"Tú pones la yuca y ya," era la simple indicación, o a veces, "Tú haces el mojo y pones la yuca y ya". Vale insistía en los detalles, frustrada por la falta de claridad, especialmente sobre cómo se preparaba el "mojo". La actriz llegó a la conclusión de que la excusa de la simpleza era, "Obviamente, para que no la tuviera".

Angélica Vale “quema a su ex” y dice cómo consiguieron la receta

El momento crucial para obtener la receta llegó en una situación inesperada. La exsuegra de Angélica Vale se encontraba hospitalizada, "bien malita" y, según la descripción de la actriz, la tenían "bien droguis".

Fue en ese instante que el exesposo de Vale ideó un plan. Al visitar a su madre, él le dijo: "Mamá, ándale, dale la receta de la yuca que voy por un café," y luego dejó a Vale a solas con la suegra en el cuarto del hospital.

Aprovechando que la señora estaba bajo los efectos de los medicamentos, Vale consiguió que le revelara los pasos exactos. "Como estaba droguis, me soltó todos los secretos y toda la información," confesó la actriz. Vale no perdió el tiempo y se puso "en friega apuntando" todos los detalles para poder recrear la yuca de su exsuegra.

Angélica Vale confiesa si ocultará sus recetas a su nuera

Angélica Vale, al narrar esta historia, reflexionó sobre la tendencia de muchas suegras a ocultar las recetas culinarias a sus nueras. Entre risas, la actriz bromeó que ahora tendrá que pagar todas sus acciones en el futuro.

Vale anticipó que cuando le toque a ella ser la suegra, la receta que más le costará compartir será la de su pay de limón. Sin embargo, señaló que hará "un esfuerzo todo por mi niño que me lo consienta".