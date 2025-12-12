Angélica Vale Angélica Vale habla de las infidelidades tras acusaciones a su ex: “Sí duelen” La presentadora dio su opinión luego de que una persona de su audiencia compartiera una anécdota personal. En días pasados, Otto Padrón, de quien se está divorciando, fue señalado de supuestamente traicionar a la actriz con “varias mujeres”.



Video Angélica Vale reacciona tras rumores de supuesta infidelidad luego de confimar su divorcio

Angélica Vale se refirió a los engaños y posibles infidelidades en medio de su divorcio con Otto Padrón, el papá de sus hijos.

Las palabras de la presentadora llegaron justo a días de que el empresario fuera acusado de supuestamente haberla traicionado mientras estaban juntos.

“A ella le llegaba información de que él andaba con varias mujeres, pero evitaba hacer caso”, citó TVNotas a una “fuente” en su reporte del 9 de diciembre.

Angélica Vale se refiere a los engaños

Aunque no ha confirmado ni desmentido que Otto Padrón le hubiera sido desleal, Angélica Vale compartió su opinión sobre un caso de conflicto entre una pareja.

Fue durante una emisión de su programa radiofónico, ‘La Vale Show’, que la actriz leyó el mensaje de uno de sus espectadores.

En su misiva, el hombre contó que su esposa revisó su teléfono y encontró pláticas “viejas”, de antes de que anduvieran, en las que coqueteaba con otras mujeres.

Pronunciándose al respecto, la protagonista de melodramas indicó que considera cuestionable que él “esté guardando algo que no viene ni al caso”.

“Sí duelen. O sea, te digo, yo no creo que le hayan dolido las conversaciones, sino que todavía las tuviera”, sentenció.

Además, planteó la posibilidad de que quizá el susodicho le dio “razones” a su cónyuge para que esta viera su celular.

Ni en esta, ni en anteriores intervenciones, desde que admitió que está en proceso de divorcio, Angélica se ha referido nuevamente a Otto, pese a las especulaciones.

Angélica Vale planea dar su “versión” en un futuro

A mediados de noviembre, Angélica Vale confesó que si no había contado exactamente por qué se acabó su historia con Otto Padrón era por recomendación de sus abogados.

Sin embargo, comentó que lo hará una vez que le sea posible: “Ya me tocará mi momento de decir mi versión, de decir las razones por las que llegamos a tomar esta decisión”.