Esposo de Angélica Vale “tampoco sabía” que la demanda de divorcio llegaría a días de su cumpleaños

Video Angélica Vale rompe en llanto ante demanda de divorcio de su marido: se enteró "cenando con él"

El esposo de Angélica Vale “tampoco sabía” que el proceso de divorcio con la actriz había comenzado.

Según contó la estrella de telenovelas durante su programa radial, ‘La Vale Show’, fueron los abogados del padre de sus hijos quienes comenzaron los trámites sin siquiera informarle a su ex. De acuerdo con Angélica Vale, para Otto Padrón también fue una sorpresa enterarse de la noticia en medio de una reunión familiar.

“Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón puso… de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él (…) Yo no sabía que lo había metido (la solicitud de divorcio)”, dijo el 10 de noviembre.

“Él me había llamado unos días antes… él me habló el viernes para decirme que íbamos a empezar el proceso yo le dije que sí”, admitió y ventiló: “Él tampoco sabía que (sus abogados) iban a meter los papeles una semana antes de mi cumpleaños, que él también se sacó de onda… que no sabía lo que estaba pasando”, subrayó.

Angélica Vale no entró en detalles sobre la causa de su divorcio. Sin embargo, aseguró que fue “por el bien” de sus hijos.

Asimismo, suplicó que la “dejaran festejar su cumpleaños”, ya que tenía mucho ilusión de celebrar sus 50 años en familia.

“Denme chance de festejar mañana, nada más pongámosle pausa y yo prometo dar todas las entrevistas, hablar de lo que quieran porque aquí no hay nada que ocultar, como diría mi gran José José: ‘el amor acaba’ y eso fue lo que nos pasó, se nos olvidó regar la plantita”, sentenció.

Lo que se sabe del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón

Fue Mandy Fridmann, de Las Top News, quien dio a conocer que Otto Padrón interpuso la demanda de divorcio el 4 de noviembre.

En los registros de la Corte Suprema de Los Ángeles, a los que ella tuvo acceso, se indica que el ejecutivo musical citó “diferencias irreconciliables” como motivo de la ruptura.

Aunque el proceso judicial lo inició este mes, en los papeles se refiere que su separación se dio el pasado 1 de abril.

En las peticiones, él solicita que la custodia de sus pequeños, Angélica Masiel y Daniel Nicolas, sea compartida e incluso propone algunos términos.

La periodista relató que el empresario pide que se notifique anticipadamente si alguno cambiará de domicilio, ya que ahí residirán sus niños.

También, solicita que los menores pasen la mitad de la semana en casa de un padre y la otra en la vivienda del otro, alternando los fines de semana entre ambos.