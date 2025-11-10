Angélica Vale y Otto Padrón tienen dos hijos: la mayor es actriz y ya hizo su debut en telenovelas

Video Angélica Vale se divorcia: cuántos hijos tuvo con Otto Padrón y qué está pidiendo él

Angélica Vale y Otto Padrón se encuentran en proceso de divorcio luego de 14 años de matrimonio. Durante el tiempo que estuvieron juntos se convirtieron en padres en dos ocasiones: Angélica Masiel y Daniel Nicolás son los nombres de sus hijos.

¿Quiénes son los hijos de Angélica Vale?

Angélica Vale y Otto Padrón se casaron el 19 de febrero de 2011. Sin embargo, fue hasta un año después que le dieron la bienvenida a Angélica Masiel, su primera hija.

Angeliquita, como cariñosamente llama la actriz a su hija, nació el 6 de junio de 2012 en Los Ángeles, California.

Con tan solo 6 años, la hija de Angélica Vale debutó en las telenovelas: ‘Mañana será otro día’ fue el melodrama en el que actuó por primera vez junto a su mamá.

Ella es Angélica Masiel, la hija mayor de Angélica Vale. Imagen Angélica Vale X / Mezcalent



En 2023, con solamente 12 años, “Angélica 4”, como su mamá la llama por llevar su mismo nombre, el de su abuela y bisabuela, debutó como actriz en la obra de teatro ‘Vaselina Timbiriche’ en el papel de ‘Sandy’, de niña.

Mientras que en mayo de 2025 debutó oficialmente como cantante en la Ciudad de México. Aquella ocasión, su madrina de lujo fue Lucerito Mijares.

El segundo hijo de Angélica Vale y Otto Padrón es Daniel Nicolás. El pequeño llegó al mundo en agosto 2014 en Los Ángeles. Según contó la hija de Angélica María, su segundo bebé nació antes de tiempo.

“Yo no sabía que se podía sentir este amor por segunda vez, pero sí se puede, estoy enamorada de mi niño, bueno, de mi niña ya llevo dos años loca, pero muy contenta, muy feliz. Ahora sí, este sí se parece a Otto”, declaró a Televisa Espectáculos tras dar a luz.

Él es Daniel Nicolas. Imagen Mezcalent



“Lo están monitoreando porque fue prematuro, pero está perfecto, yo estoy perfecta y pues no se puede pedir más, más que darle gracias a Dios por estas bendiciones y estos milagritos que me ha dado, a él y a la virgencita de Guadalupe. Midió 18.3 pulgadas y pesó 7.3 libras, así que qué bueno que se adelantó, porque si no hubiera explotado yo”, sentenció.

Así lucen los hijos de Angélica Vale

En la actualidad, Angélica Masiel tiene 14 años, mientras que Daniel, tiene 11. Al igual que su hermana mayor, él hizo su debut en el escenario con tan solo 9 meses en la obra de teatro 'Mentiras'. La actriz de La Fea Más Bella de vez en cuando se deja ver con sus pequeños en redes sociales.