Angélica Vale Angélica Vale sorprende con nuevo look tras divorcio: ¿sigue usando su anillo de casada? La actriz se sinceró sobre su divorcio de Otto Padrón en una entrevista con la revista ¡HOLA!, donde sorprendió al aparecer con nuevo look y, aparentemente, su anillo de casada.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video En lágrimas, Angélica Vale revela qué le dijo su esposo tras confirmarle que le pide el divorcio

Angélica Vale sorprendió al aparecer con nuevo look tras hacer público que se encuentra en proceso de divorcio de Otto Padrón desde abril pasado.

En las imágenes compartidas por la revista ¡HOLA!, se puede ver a la protagonista de La Fea Más Bella lucir cabello corto, casi a la altura de los hombros, totalmente ondulado y distinto al que la había caracterizado en los últimos meses.

PUBLICIDAD

Además de presumir un renovado look, la hija de Angélica María se sinceró sobre su separación y algunos desafíos que ha enfrentado con el apoyo de su mamá y sus dos hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, de 13 y 11 años, respectivamente.

“La verdad, dentro de todo, me siento tranquila y estoy contenta porque recibo el amor del público maravilloso desde el día uno. Estoy, por otro lado, bastante serena con que la noticia se sepa. Eso también ayuda mucho. Me siento sorpresivamente bien. Todo final, es a su vez, un principio luminoso”, expresó en la edición del 18 de diciembre.

“El cariño que he recibido del público, de la prensa… Me han dado tanto afecto que no puedo sentirme mal, me han cobijado muchísimo. Obviamente, sobre todo mis hijos y mi mamá, las personas con las que convivo a diario”, agregó.

En la conversación, Angélica Vale también destacó que sintió “paz” al hacerse pública su separación. Incluso, reconoció que “sí fue un muy buen regalo de cumpleaños”.

“¡Qué bonita manera de recibir los 50!”, expresó. “La noticia tenía que salir en algún momento. Cuanto más nos hubiéramos tardado en darla a conocer a los medios, habría sido un poco más difícil también para mis hijos”, subrayó.

“No puedo hablar mucho, peor ya se sabía que (Otto y yo) no somos pareja. Y eso me liberó. Ya era de contarlo, ya era hora de decirlo”, alegó.

Por último, Angélica Vale reconoció que si bien no guarda ningún rencor hacia el padre de sus hijos, sí se siente “culpable” de no haber sido honesta con su público.

PUBLICIDAD

“Lo que no pude revelar cuando fui a promocionar ‘Diario: Mujer y Café’ me salió con toda esa emoción en aquel momento (en su programa de radio) poque al mismo tiempo me sentía un poco culpable de no haber compartido antes con mi público, de no haber sido honesta… yo siempre he sido muy honesta”, sentenció.

¿Angélica Vale sigue usando su anillo de casada?

En las fotografías que la revista ¡HOLA! compartió de Angélica Vale saltó a la vista no solo el cambio de look de la presentadora sino también su aparente anillo de casada, el cual llevaría puesto en su dedo anular de su mano izquierda, según las imágenes.

Angélica Vale habla de su divorcio de Otto Padrón en la revista ¡HOLA! Imagen ¡HOLA! / Instagram

El divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón

Angélica Vale y Otto Padrón emprendieron caminos separados desde abril de 2025, pero fue hasta el 10 de noviembre que la actriz confirmó que se encontraba en proceso de divorcio con el padre de sus dos hijos.

A través de un comunicado, que la misma Angélica Vale leyó en su programa de radio 'La Vale Show', expuso que la separación de Otto Padrón había sido en común acuerdo.

“Después de muchos años juntos y dos milagros, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo desafortunadamente se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de 14 año”, dijo.