Angélica Vale llora al hablar de su divorcio: se enteró de la demanda por “sorpresa”

Video Le piden a Angélica Vale el divorcio: demanda revelaría la causa de la separación

Angélica Vale confirmó, entre lágrimas, que se encuentra en proceso de divorcio de Otto Padrón, con quien mantuvo un matrimonio de 14 años.

Fue durante la transmisión de su programa radial, ‘La Vale Show’, que la presentadora habló al respecto de lo que ocurre.

“Ahora sí ya llegó el momento de hablar […] Estoy temblando, la verdad, estoy temblando, nunca pensé que iba a vivir un momento así en mi vida”, dijo la mañana de este 10 de noviembre.

“Primero, les tengo que decir que sí, sí es cierto, sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos”, agregó.

Pese a su confirmación, la actriz aseguró que “esta noticia le tomó por sorpresa”, pues no supo acerca de la demanda de divorcio por boca de quien fuera su marido durante más de 14 años.

“Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón puso, de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia”, contó.

Lo que se sabe del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón

Fue Mandy Fridmann, de Las Top News, quien dio a conocer que Otto Padrón interpuso la demanda de divorcio el 4 de noviembre.

En los registros de la Corte Suprema de Los Ángeles, a los que ella tuvo acceso, se indica que el ejecutivo musical citó “diferencias irreconciliables” como motivo de la ruptura.

Aunque el proceso judicial lo inició este mes, en los papeles se refiere que su separación se dio el pasado 1 de abril.

En las peticiones, él solicita que la custodia de sus hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolas, sea compartida e incluso propone algunos términos.

La periodista relató que el empresario pide que se notifique anticipadamente si alguno cambiará de domicilio, ya que ahí residirán sus niños.

También, solicita que los menores pasen la mitad de la semana en casa de un padre y la otra en la vivienda del otro, alternando los fines de semana entre ambos.

De igual manera, Padrón exige que Angélica y Daniel no sean “utilizados como mensajeros” y que él y Vale no “discutirán” sobre los procesos judiciales enfrente de ellos.

La historia de amor de Angélica Vale y Otto Padrón

Angélica Vale y Otto Padrón comenzaron su historia de amor con un beso de Año Nuevo en pleno Times Square, en Nueva York, en 2009, reporta People en Español.

“Lo vi a los ojos y [me] dije: ‘Este es el hombre de mi vida’”, le confesó la presentadora al respecto de su relación al medio.

Se comprometieron en noviembre de 2010 y ella no tenía idea de que él le pediría matrimonio: “Vi el anillo y todavía no entendía”.

Tras celebrar una boda civil en Miami, el dúo se casó por la iglesia en la Ciudad de México, en febrero de 2011, y contaron con invitados como Jaime Camil, William Levy y Maite Perroni.

En junio de 2012, ellos dieron la bienvenida a su primer retoño, Angélica Masiel. Dos años más tarde, recibieron a Daniel Nicolás.