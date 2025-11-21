Hijos de Angélica Vale tienen este tierno detalle con ella tras el anuncio de divorcio de Otto Padrón

Hijos de Angélica Vale “no se despegan de ella” tras anuncio de su divorcio de Otto Padrón, según revela una fuente cercana a la actriz a People en Español.

De acuerdo con el medio, tanto Angélica Masiel como Daniel Nicolás estarían apoyando a su mamá estando cerca de ella, tal como la misma hija de Angélica María lo reveló en una de las emisiones de su programa radiofónico ‘La Vale Show’.

“Los hijos de Angélica no se despegan de ella… Angélica (su hija) ha sido su apoyo”, aseveró la fuente.

“Angélica hará de todo para ellos (sus hijos) estén bien”, agrega la misma fuente, quien también habría dejado entrever que Vale ya no tendría ningún interés en Otto Padrón.

“A ella es lo único que le interesa y por quien ve es (por los niños)”, sentenció.

La separación de Angélica Vale

Angélica Vale y Otto Padrón anunciaron su divorcio el 10 de noviembre, luego de 14 años de matrimonio y dos hijos en común.

Durante la emisión ‘La Vale Show’, la estrella de telenovelas reveló que, aunque la demanda de divorcio en la Suprema Corte de Los Ángeles era reciente, ella se encontraba separada del padre de sus hijos desde el 1 de abril pasado.

“Después de muchos años juntos y dos milagros, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo desafortunadamente se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de 14 años”, dijo en su comunicado.

“Y sí, hemos decidido. A veces, detrás de la risa se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida. Sobre todo por nuestros hijos quienes nos mantendrán unidos siempre”, añadió.

En este mismo testimonio, Angélica Vale declaró que ante la filtración de información sobre su divorcio, tuvo que conversar con sus hijos.

“No se los había dicho, insisto, por el bien de mis hijos, porque Angélica tiene redes sociales y anoche le tuve que decir lo que había pasado”, relató.

“No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo, de verdad, no importa, ¿por qué?, porque tenemos dos hijos, que quiero que crezcan sanos, fuertes y mentalmente bien”, enunció.