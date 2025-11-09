Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio: reportan

Video Los embarazos de Angélica Vale fueron muy complicados, la materninad le cambió la vida

Otto Padrón le habría solicitado el divorcio de Angélica Vale, según documentos legales publicados por la periodista Mandy Fridmman del portal Las Top News a horas de la noche de este domingo 9 de noviembre.

La comunicadora reveló que el ejecutivo habría iniciado formalmente el proceso de de separación legal solo una semana antes del cumpleaños número 50 de la actriz y cantante.

Detalles de la demanda de divorcio contra Angélica Vale

Las Top News publicó parte del documento de la que sería la demanda de divorcio que consta en los registros de la Corte Suprema de Los Ángeles, donde Angélica Vale y su familia viven.

Según el medio, "este 4 de noviembre Padrón sometió a través de sus abogados una petición de divorcio alegando 'diferencias irreconciliables'".

La fecha toma relevancia ya que el proceso arrancó oficialmente una semana antes del cumpleaños de la cantante, quien llegará a los 50 este próximo martes 11 de noviembre.

Sin embargo, "el documento fue firmado por el ejecutivo musical el 25 de septiembre".

Un aspecto que ha generado inquietud es que, si bien la demanda ya figura en la corte, al parecer no se ha registrado aún el acuse de recibo por parte de Angélica Vale.

Los documentos judiciales también revelan que Angélica Vale y su marido "se separaron el 1 de abril del 2025, y firmaron un contrato prenupcial el 10 de febrero del 2011".

¿Qué estaría pidiendo el aún esposo de Angélica Vale?

Entre las solicitudes aparentemente presentadas por Otto Padrón se encuentran las siguientes: "Solicito que los honorarios y costes de abogado a cargo del demandado (Angélica Vale Padrón)", reportó Las Top News.

También estaría pidiendo " la custodia legal compartida y que se emitan órdenes adicionales con varios días de antelación a cualquier cambio de residencia previsto para los menores".

Padrón también exigiría, entre otros aspectos, que "las partes no harán, ni permitirán que otros hagan, comentarios negativos sobre la otra parte ni sobre sus relaciones pasadas o presentes, familia o amistades en presencia de los menores".

La pareja se casó legalmente el 12 de febrero del 2011 y tienen dos hijos en común: Angélica y Daniel.