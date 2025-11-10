Angélica Vale revela por qué fracasó su matrimonio tras 14 años: “Eso fue lo que nos pasó”

Video Angélica Vale se divorcia: cuántos hijos tuvo con Otto Padrón y qué está pidiendo él

Angélica Vale se sinceró, entre lágrimas, acerca de su divorcio de Otto Padrón, con quien ha estado casada por más de 14 años.

La mañana de este lunes 10 de noviembre, la actriz confirmó que el ejecutivo musical interpuso la demanda para concluir su unión civil.

La tarde de ayer, la periodista Mandy Fridmann difundió los documentos del proceso judicial. En ellos se puede leer que el empresario alegó “diferencias irreconciliables” como motivo para terminar la unión.

¿Por qué se separaron Angélica Vale y su esposo?

Al hablar acerca de su situación con Otto Padrón, Angélica Vale confesó que está separada de él “desde abril”, por lo que ya no viven juntos.

Ella compartió que si no anunció antes la ruptura fue “por el bien” de sus hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, quienes son “el centro de mi mundo”.

Sin embargo, se sinceró al hablar de la razón por la que su matrimonio ya no funcionó: “Como diría mi gran José José, ‘el amor acaba’, y eso fue lo que nos pasó”.

“Se nos olvidó regar la plantita”, agregó la protagonista de telenovelas como La Fea Más Bella, que puedes ver aquí en ViX.

Angélica Vale dedica mensaje a Otto Padrón

En un comunicado más formal, Angélica Vale escribió un conmovedor mensaje para Otto Padrón, eso tras aclarar que, aunque él empezó el trámite para finalizar su enlace legal, esto es de mutuo acuerdo.

“Agradezco a Otto, el padre de mis hijos, lo compartido y le deseo lo mejor siempre. Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy hoy, la de siempre, pero con más sabiduría y un largo camino para aún crecer”, leyó.

Ella indicó que ambos eligieron “la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida”, principalmente por sus niños.

Asimismo, adelantó que buscará mantener una excelente relación co-parental con su ex pues anhela que Angélica Masiel y Daniel “crezcan sanos, fuertes y mentalmente bien”.