Ex de Angélica Vale es acusado de supuestamente andar con “mamá de la escuela de los hijos”

Video Angélica Vale reacciona tras rumores de supuesta infidelidad luego de confimar su divorcio

El ex de Angélica Vale, Otto Padrón, está siendo acusado de supuestamente haberse involucrado sentimentalmente con una de las madres de los compañeros de escuela de sus hijos.

La revelación llega a días de que la presentadora reaccionara a los rumores que han circulado al respecto de su separación.

PUBLICIDAD

“Es superfácil de pronto agarrar y juzgar y decir sin saber la verdadera historia”, declaró en su programa de radio ‘La Vale Show’ el 14 de noviembre.

Acusan a ex de Angélica Vale de estar relacionado con “mamá de la escuela de los hijos”

En medio de la controversia, Otto Padrón ahora ha sido señalado de presuntamente haber sostenido un romance que sería extramarital.

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien, durante la emisión de ‘Sale el Sol’, este lunes 17 de noviembre compartió:

“También de Otto se dice que anda con una señora del mismo colegio de los hijos, se dice, no tenemos la comprobación”.

“Con una señora que es mamá de unos compañeros de los hijos de Otto y Angélica, de la escuela”, recalcó el comunicador.

Ante esas palabras, su compañera, Ana María Alvarado especuló que, de ser cierta la información, “igual no es engaño” porque la actriz y el productor musical “ya no estaban juntos”.

Posteriormente, en ‘De primera mano’, Infante retomó el dato, pero esta vez aseverando: “A mí me dijeron también que Otto, por ejemplo, andaba con alguien… una mamá de la escuela de los hijos”.

Él no detalló quién fue la persona que hizo tal imputación sobre el empresario, que hasta el momento no ha salido a hablar públicamente.

Angélica Vale prometió que dará su versión de los hechos

El pasado viernes, Angélica Vale confesó que si no está ahondando en lo que ocurrió entre ella y Otto Padrón es por asesoría de sus abogados.

PUBLICIDAD

No obstante, adelantó: “Ya me tocará mi momento de decir mi versión, de decir las razones por las cuales llegamos a tomar esta decisión tanto Otto como yo”.

Previamente, ella puntualizó que una de las razones por las que su unión con el papá de sus niños ya no funcionó es porque “se nos olvidó regar la plantita”.