A Angélica Vale le habrían inventado que fue infiel para desprestigiarla: revelan quién estaría detrás

Video En lágrimas, Angélica Vale revela qué le dijo su esposo tras confirmarle que le pide el divorcio

A Angélica Vale le habrían inventado que fue infiel a Otto Padrón con el supuesto objetivo de desprestigiarla.

Según reportes de la periodista Mandy Fridmann, del portal Las Top News, la actriz estaría siendo víctima de “una delicada campaña de Fake News” que buscaría desacreditarla con el rumor de una supuesta infidelidad al padre de sus hijos.

¿Quién está detrás de supuesta campaña contra Angélica Vale?

De acuerdo con Mandy Fridmann, detrás de esta supuesta campaña se encontraría una empresa dedicada a los llamados ‘Clickbaits’ y ‘Fake News’, la cual habría sido contratada “por alguien cercano a ella”. Sin embargo, no se revela el nombre del presunto involucrado.

“Podemos confirmar que en el caso de Angélica Vale está siendo víctima de una de estas compañías que estaría situada en México, y que habría sido contratada por alguien cercano a ella…”, escribe en su portal este 17 de noviembre.

“Lo que confirma que todos los rumores de las supuestas infidelidades han nacido de estas cuentas fantasmas de redes sociales tanto de TikTok, Instagram como Facebook c on el fin de desviar la información y hacerle daño a su imagen”, sentenció.

El millonario negocio detrás de los sitios de 'fake news' en México

En 2017, Univision Noticias realizó una investigación sobre la industria de las ‘Fake News’. Carlos Merlo, dueño de Victory Lab, una de las empresas que ofrece servicios integrales de social media, cuyos productos incluye manejo de bots, contención, ciberataques, creación de sitios para fake news, control de crisis, entre otros, reveló que sus servicios llegan a costar más de 55 mil dólares mensuales.

Según contó Merlo, este tipo de compañías buscarían que una noticia falsa sea retomada por medios serios, ya que, para sembrar información, se requiere de “‘sectas’ de tuiteros, a quienes llega a pagar hasta mil 600 dólares al mes para que generen tendencias”.

“Nuestra meta es que salgamos en el noticiero de la noche, porque así el periódico más lejano retomará esa noticia… cuando sales en el noticiero de la noche tienes un publirreportaje poderoso, sin necesidad de pagarlo”, dijo Merlo, quien también aseguró “ha tenido a su disposición 10 millones de bots”.