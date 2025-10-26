Emiliano Aguilar

Tía de Emiliano Aguilar le dice que es "de otra raza" tras acusar a Pepe por polémica en premios

Las reacciones no se hicieron esperar a la fuerte acusación que hizo Emiliano Aguilar contra su papá Pepe a quien señala de estar detrás del supuesto maltrato que sufrió en una entrega de premios en Miami. Una de las integrantes de la familia ya habló y esto le dijo al rapero.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Emiliano Aguilar explota contra premiación y los acusa de tratarlo indignamente: "Me van a rogar"

Marcela Rubiales, tía de Emiliano Aguilar, retó públicamente al rapero luego de que este 25 de octubre él se lanzara de nueva cuenta contra su papá.

El joven de 32 años acusó a Pepe Aguilar, de quien está distanciado desde hace un par de años, de estar aparentemente detrás del supuesto mal rato que pasó en la entrega de unos premios musicales llevados a cabo el pasado jueves 23 de octubre en Miami.

"La persona que pasó todo eso de los Billboards, que me hizo que pasara ese momento cule… fuiste tu papá, la neta. Fuiste tu papá, fuiste un cule…, te pasaste de lanza. Yo ya sé bien, ya me llegó información de todos lados", dijo.

"Fue tu culpa que todos me trataran así porque fue de tu palabra, tú y la otra señora que le dicen 'La Loba'. No entiendo cómo puedes hacerle eso a un hijo".

Emiliano Aguilar culpa a su padre del supuesto maltrato que le dieron en una premiación en Miami.
Imagen Emiliano Aguilar/Instagram

Hermana de Pepe Aguilar reacciona a acusación de Emiliano

Aunque ninguno de los miembros de la familia Aguilar reaccionó de manera inmediata al nuevo señalamiento de Emiliano contra ellos, quien sí lo hizo este 25 de octubre fue Marcela Rubiales, media hermana de Pepe Aguilar.

"Dónde están las pruebas", le dijo por escrito en Instagram tras asegurar que Pepe supuestamente estuvo detrás del presunto maltrato que Emiliano vivió como aparente invitado del evento.

" Me meto porque puedo, para eso publicas. Lastima, tienes todo para triunfar", continuó Rubiales en el perfil de su sobrino.

La tía de Emiliano Aguilar le pidió "pruebas" tras acusar a Pepe de estar supuestamente atrás de lo ocurrido con el joven en una premiación en Miami el pasado jueves.
Imagen Emiliano Aguilar/Instagram

" Llámalo y dile todo lo que le dijiste a él personalmente y luego nos platicas", le exigió.

La cantante le echó en cara que "si no fuera" por Pepe Aguilar, Emiliano "estaría cantando 'El preso número nueve'".

Marcela Rubiales exigió a su sobrino Emiliano que revele lo que supuestamente ha hablado con su papá Pepe Aguilar.
Imagen Emiliano Aguilar/Instagram


En ocasiones previas, Rubiales ya había arremetido en contra de su sobrino por los duros señalamientos que ha hecho sobre su familia paterna en los últimos meses.

Mientras tanto, el reportero mexicano Carlo Uriel aseguró el pasado viernes que "nunca fue contemplada la presencia de Emiliano Aguilar" en los Billboard Latin Music Awards 2025, según "una persona allegada a la coordinación de invitados".

En los días previos, el hijo mayor de Pepe Aguilar dijo públicamente que había sido convocado tras un supuesto boicot para que no acudiera.

Hermana de Pepe Aguilar aviva pleito entre los Aguilar

Las palabras de Marcela Rubiales no quedaron ahí, ya que también reaccionó este domingo 26 de octubre a una nueva publicación que Emiliano hizo en Instagram en contra de los Aguilar.

El joven compartió un fotomontaje en donde aparece paseando a 5 perros pug negros. Cada uno apareció identificado con los nombres de los integrantes de su familia paterna, incluida la esposa de su papá: "Leonardo", "Aneliz A", "Pepe" y "Ángela".

Con este fotomontaje, Emiliano Aguilar pareció burlarse de los integrantes de su familia paterna.
Imagen Emiliano Aguilar/Instagram


"Pronto van a ver que yo solo, sin ayuda de papi y la esposa que trae a un lado y el pinch... jaripeo, ando forjando mi carrera", escribió Emiliano junto con la imagen.

"Soy nuevo, pero este mundo va a ser mío, se los prometo", concluyó.

Marcela Rubiales le dejó este mensaje: "Ah, entonces tú eres de otra raza, con razón", le dijo en alusión a la imagen con los perros.

Marcela Rubiales así reaccionó a la publicación de su sobrino Emiliano al hacer alusión de que los Aguilar serían una "familia de perros".
Imagen Emiliano Aguilar/Instagram


Cabe destacar que Pepe tiene como mascota a un pug negro que se llama 'El Gordo'.

Emiliano Aguilar no respondió de manera inmediata a su tía, quien avivó aún más la controversia entre el rapero y la dinastía.

Video “Ya cállate”: hermana de Pepe Aguilar le exige a Emiliano dejar de hablar de su familia
