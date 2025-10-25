Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar culpa a su padre del mal trato en premiación: "¿Cómo puedes hacerle eso a un hijo?"

Emiliano Aguilar fue contundente al señalar a Pepe Aguilar de haber influido en la premiación para que atentaran contra su "dignidad": "Que tu propia familia te haga eso".

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Emiliano Aguilar explota contra premiación y los acusa de tratarlo indignamente: "Me van a rogar"

Emiliano Aguilar culpó directamente a su padre, Pepe Aguilar, de haber sido el culpable de que atentaran contra su dignidad en una premiación que se llevó a cabo el 23 de octubre en Miami.

Con un video publicado en sus redes sociales, el rapero de 32 años dijo que su mensaje era "serio" y no se calló nada.

"La persona que pasó todo eso de los Billboards, que me hizo que pasara ese momento cule… fuiste tu papá, la neta. Fuiste tu papá, fuiste un cule…, te pasaste de lanza. Yo ya sé bien, ya me llegó información de todos lados", dijo.

Emiliano señaló que su progenitor ni si quiera acudió al evento: "Fue tu culpa que todos me trataran así porque fue de tu palabra, tú y la otra señora que le dicen 'La Loba'. No entiendo cómo puedes hacerle eso a un hijo".

Emiliano Aguilar culpa a su padre del mal trato que le dieron en premiación
Emiliano Aguilar culpa a su padre del mal trato que le dieron en premiación
Imagen Emiliano Aguilar/Instagram

Emiliano arremete contra todos los Aguilar

El rapero también mencionó a sus hermanos Ángela y Leonardo, así como también a Aneliz Álvarez, la esposa de Pepe Aguilar.

"Con todo el respeto que no te mereces chin… a ti y a toda la familia de cul… y serpientes que traes ahí. Y yo sé que mi papá trae en el oído a su esposa que también es igual de mam... que todos".

Confesó que se siente triste y desconcertado por la situación.

" Me siento bien 'agüitado', ya ni sé ni qué decir, que tu propia familia te haga eso, mi propia familia, mi papá".

Y retó a sus hermanos a que saquen un comunicado "a ver qué van a decir".

La noche del jueves 23 de octubre, Emiliano Aguilar denunció en las redes sociales que la premiación habría atentado contra su "dignidad" al no darle asiento y que su nombre no apareciera en la lista.

