A Ángela Aguilar la habrían "extorsionado" por su romance con Christian Nodal: los detalles

Video Video que confirmaría que Ángela Aguilar se casó escondería detalle sobre la supuesta boda con Nodal

Salen a la luz nuevos y supuestos detalles que envuelven el recién y polémico romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Según la presentadora Blanca Martínez 'La Chicuela', experta en temas del regional mexicano, a la hija de Pepe Aguilar supuestamente la habrían "extorsionado" por su noviazgo con el joven cantante de 25 años.

PUBLICIDAD

Esto trasciende en medio de los fuertes rumores que afirman que los jóvenes cantantes supuestamente se habrían casado a inicios de este mes en Roma, Italia.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar y Christian Nodal?

'La Chicuela' aseguró en la emisión del show 'Al extremo' de TV Azteca del pasado 13 de junio que Ángela Aguilar alegadamente habría sido víctima de un chantaje si no daba a conocer su romance.

Según la presentadora, la joven de 20 años reveló la relación con Nodal a la revista Hola! USA el pasado 10 de junio porque "la extorsionaron".

" La querían extorsionar, por eso yo decía: 'Aquí se ve que no hay un asesor de prensa o un mánager o un asesor de imagen'", insistió la conductora.

"Por eso se les fue de las manos", alegó ante la ola de fotos y videos que se filtraron de la pareja antes de que se confirmara la relación.

'La Chicuela' no especificó quién o quiénes habrían estado tras el supuesto chantaje a la intérprete.

"¿Por qué Ángela Aguilar por primera vez da una exclusiva de una pareja a la revista Hola!?, ¿por qué no dio de otras parejas que había tenido? Porque la extorsionaron", recalcó.

Ángela Aguilar no salió de manera inmediata en sus redes sociales a negar o confirmar los dichos de la presentadora.

Es cierto que se trata de la primera ocasión en que la cantante da a conocer una relación amorosa de manera pública. En el pasado, se había mantenido de manera privada sobre ese tenor.

De hecho, en 2022 ella dijo haberse sentido "violentada" y "violada" tras filtrarse unas fotos en las que aparecía en actitud romántica con el compositor Gussy Lau, quien llegó a decir que tenía una relación amorosa con ella.

PUBLICIDAD

El actual romance que Ángela Aguilar sostiene con Christian Nodal ha estado envuelto en controversia ya que fue confirmado solo 18 días después de que el cantante dio a conocer su separación de Cazzu el pasado 23 de mayo. Con ella tiene una hija, Inti, de 8 meses de nacida.