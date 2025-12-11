Ángela Aguilar Ángela Aguilar sorprende al exhibir a “la más encimosa” con su esposo Nodal: así reaccionó él La cantante publicó un video que evidencia a quien busca el afecto del sonorense. Ella dejó clara su postura ante la situación.



Video Ángela Aguilar revela cómo sobrelleva las "cosas negativas": "No es tan importante"

Ángela Aguilar sorprendió al compartir un video en el que exhibió a “la más encimosa” con su esposo, Christian Nodal, y en la misma intimidad de su hogar.

Este 11 de diciembre, la cantante publicó en sus historias de Instagram el breve clip en el que se puede ver a una de sus perritas de la raza Pug buscando acurrucarse cerca del sonorense.

La intérprete de ‘Dime cómo quieres’ dejó claro que la situación le pareció entretenida, por lo que para describirla escribió: “La más encimosa”, junto con un emoji de carita carcajeándose y otro de corazón rojo.

Así reaccionó Nodal a “la más encimosa”

En la misma grabación igualmente se aprecia la reacción que tuvo Christian Nodal ante el gesto afectuoso de la pequeña canina.

El cantautor de ‘Botella tras botella’ tomó a bien el acercamiento de la mascota y, de hecho, se reclinó hacia ella cuando se paró en una almohada detrás de él.

Nodal con la perrita "más encimosa". Imagen Ángela Aguilar/Instagram

En mayo, durante una entrevista con el presentador Mariano Osorio, Ángela aseguró que tiene en su residencia “muchos perros y caballos”.

“Me fascinan los animales, mi esposo los odia, o sea, él no deja que mi perra se suba a la cama, pero yo la subo de todas maneras”, contó.

A juzgar por la actitud que Nodal muestra en el visual que ella acaba de ‘postear’, esa situación ya habría cambiado para bien.

Ángela Aguilar y Nodal se preparan para la Navidad

En este inusual vistazo que Ángela Aguilar dio de su vida privada, también dejó saber que ya se está alistando para la Navidad.

Ella subió la fotografía de las ‘esferas’ de madera con las que decorará, y que tienen grabados su nombre y el de sus seres queridos: Christian, Pepe, Aneliz (tanto por su mamá como por su hermana) y Leonardo.

Además, evidenció que ya están colocados en su casa no uno, sino dos tradicionales Pinos, con adornos en tonos rojo y azul.

Ángela Aguilar mostró que el espíritu navideño ya llegó a su hogar con Nodal. Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Ángela Aguilar se despedirá de un año difícil

El 2025 ha significado para Ángela Aguilar un período de reconocimiento profesional, pero también de ‘hate’, principalmente debido a su relación con Christian Nodal.

