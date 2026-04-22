Ángela Aguilar

Ángela Aguilar estaría buscando “limpiar” su imagen en medio de rumores de separación con Nodal

La cantante se encontraría en la Ciudad de México en compañía de sus padres y estaría buscando asesoría para “limpiar” su imagen ante polémicas.

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Video ¿Ángela supuestamente estaría distanciada de Pepe Aguilar por culpa de Nodal?, esto reportan

Ángela Aguilar estaría buscando “limpiar” su imagen en medio de rumores de una supuesta separación con Christian Nodal.

Según informes de Gabriel Cuevas, reportero de la periodista Flor Rubio, la cantante y sus padres, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, se encontrarían en la Ciudad de México desde el pasado 17 de abril.

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“El viernes llegaron alrededor de la 1:50 de la tarde, a la Terminal 2, pero ningún medio los vio porque estaban todos en la parte de arriba haciendo salidas y lo que había sucedido es que él llegó en (vuelos) Internacionales en el área de llegadas”, comentó en ‘Dulce y Picosito’ el 21 de abril.

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De acuerdo con el periodista, la estancia de Ángela Aguilar en la Ciudad de México sería por compromisos de trabajo que incluiría una “estrategia de lanzamiento” y un supuesto encuentro con Álvaro Gordoa, consultor en Imagen Pública.

“Salieron por donde está todo mundo, pero a mí me llama mucho la atención porque Ángela no ha salido en ninguna de las historias de sus papás (…) A mí me cuentan que Ángela está aquí, que el lunes tuvo una junta por lo de su nuevo equipo con los que están trabajando, están haciendo una estrategia de lanzamiento, lo que viene con su proyecto musical”, mencionó.

“Incluso me cuentan, que los Aguilar están solicitando los servicios de Álvaro Gordoa, para trabajar en la imagen pública de Ángela. Yo sí creo que al trabajar el equipo en una estrategia para recuperar la carrera de Ángela”, dijo.

Durante la transmisión del show de YouTube, Gabriel Cuevas especuló sobre la supuesta separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Para él, la “historia de que están separados” sería para, presuntamente, “empatizar con la tragedia”.

“Yo siento que esta estrategia que están construyendo es para generar empatía con Ángela, porque hay público que está teniendo empatía por este rumor, no muchos están celebrando la tragedia (...) porque todo lo dio por el hombre y no cambió ni va a cambiar. Me dijeron que, inclusive, tuvieron una junta con la disquera por su nuevo lanzamiento musical y la estrategia que le están haciendo para limpiar su imagen”, sentenció.

Ángela Aguilar y Christian Nodal no se han pronunciado públicamente sobre los rumores de una supuesta separación.

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