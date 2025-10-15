¿Ángela Aguilar está embarazada de Nodal?: amigo de la cantante dice si es verdad que será tío

Video ¿Nodal estuvo en la fiesta de cumpleaños de Ángela? El Gordo Aguilar despeja las dudas

Ángela Aguilar desató rumores de embarazo luego de celebrar su cumpleaños 22. Ante las especulaciones, su amigo, el ‘influencer’ Kunno, rompió el silencio y reveló si es verdad que estaría por convertirse en tío.

El generador de contenido fue cuestionado sobre la posibilidad de convertirse en tío del primer hijo de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

“Pues no sé”, respondió entre risas. “No sé… no sé qué tan bueno sea de tío. Tengo hermanos y todo, pero pues ahorita, la verdad, yo soy más de mascotas y perritos”, declaró este 15 de octubre a ‘Hoy Día’.

Sin embargo, cuando fue cuestionado sobre si era un "rumor" el supuesto embarazo de Ángela Aguilar, Kunno respondió tajante: “Pues… o sea, obvio… si no sería el primero en enterarme. No sé si les diría primero, pero sí (es un rumor)”.

Por otro lado, Kunno reveló que su mejor amiga se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, destacando que, aunque él no estuvo presente, ella la pasó muy bien durante su fiesta de cumpleaños en la playa.

“Se la pasó increíble en su cumpleaños. Ahorita su proyecto, yo le he dicho, su proyecto de vida es su música, su gira, su familia y sus amistades”, sentenció.

Amigo de Ángela Aguilar ya no quiere hablar de ella

Hace días, Kunno reveló a Edén Dorantes sus deseos de ya no hablar más de Ángela Aguilar y su marido Christian Nodal, ya que desea que su relación con ellos se mantenga lejos del ojo público, pero sobre todo, lejos de la polémica.

“Somos amigos y creo que ya también queremos dejarlo fuera de lo mediático”, explicó, el 7 de octubre, y aclaró que nunca ha tenido problemas con la pareja.