Ángela Aguilar

Ángela Aguilar celebra su cumpleaños: Pepe revela que su hija ha “crecido entre luces y sombras”

El cantante le dedicó un amoroso mensaje a su hija menor, quien este 8 de octubre celebra 22 años. Se especula que Ángela Aguilar podría festejar su cumpleaños con una presunta fiesta en la playa.

Video Ángela Aguilar recibe sorpresa en avión previo a celebrar su cumpleaños, ¿fue Nodal?

Ángela Aguilar está celebrando su cumpleaños. Este miércoles 8 de octubre, la cantante cumple 22 años de vida por lo que Pepe Aguilar le dedicó un amoroso mensaje en redes.

En su publicación de Instagram, el cantante resaltó lo complicado que ha sido para Ángela Aguilar crecer “entre luces y sombras”, destacando la resiliencia de su hija para que nadie “nunca” apague su luz.

“¡¡¡22 años!!! Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte”, expresó.

“Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo y nunca nadie podrá apagar tu luz. El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida. Feliz cumpleaños, hija. Te amo”, sentenció.

Así felicitó Pepe Aguilar a Ángela Aguilar en su cumpleaños 22.
Así felicitó Pepe Aguilar a Ángela Aguilar en su cumpleaños 22.
Imagen Pepe Aguilar / Instagram


A las felicitaciones para Ángela Aguilar también se sumaron las de su mamá, Aneliz Álvarez, y las de su hermana, Aneliz Aguilar. Aunque hasta ahora Christian Nodal no se ha hecho presente con un mensaje de felicitación para su esposa, el pasado 6 de octubre, la cantante presumió el sorpresivo detalle que recibió previo a celebrar su cumpleaños.

“Empezamos con las festividades 22”, escribió la intérprete junto a la imagen de un pastel de cumpleaños y sin revelar si Nodal había sido el responsable de este detalle.

Ángela Aguilar celebraría su cumpleaños con fiesta en la playa

El ‘influencer’ Pablo Chagra reportó en su cuenta de TikTok que Ángela Aguilar tendría planeado celebrar su cumpleaños 22 con una fiesta en la playa este miércoles 8 de octubre.

Aunque no dio muchos detalles sobre la presunta celebración, mencionó en el programa radiofónico ‘La Mejor’ que entre los invitados al festejo se encontrarían, presuntamente, Marc Anthony y Grupo Frontera.

“Que habrá invitados muy así de último nivel, gente muy importante como Marc Anthony (…), también va a estar Pepe (…) Hoy va a ser la fiesta, va a estar Grupo Frontera y gente muy cercana y allegada”, declaró.

