Ángela Aguilar

¿Amigo de Ángela Aguilar ya no quiere hablar de ella ni de Nodal?: esta sería la razón

Kunno rompió el silencio sobre su relación con Ángela Aguilar. El ‘influencer’ dejó claro por qué ya no quiere hablar de la cantante y por qué no estaría con ella en su cumpleaños.

Elizabeth González
El ‘influencer’ Kunno prefiere mantener su relación con Ángela Aguilar y Christian Nodal lejos del ojo público.

El generador de contenido habló sobre el tema durante un encuentro con la prensa mexicana a las afueras de Televisa San Ángel, donde dejó claro que si bien su cariño por Ángela Aguilar es genuino, posiblemente no estaría con ella en su próximo cumpleaños.

“Nos queremos mucho, saben que cumple años el 8 de octubre, entonces pues la vamos a felicitar”, dijo a Edén Dorantes el 7 de octubre.

Una amistad lejos de la polémica

Kunno explicó que su participación en el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ sería la razón por la que no podría junto a su amiga el próximo miércoles y no por una supuesta enemistad. Además, resaltó que tanto ella como él preferían dejar su amistad lejos de la polémica.

“Obviamente yo que tengo este proyecto, a lo mejor no me toca coincidir con ella, pero, o sea, es eso, simplemente somos amigos y creo que ya también queremos dejarlo fuera de lo mediático”, explicó.

Asimismo, se mostró agradecido con Ángela Aguilar por haberle permitido estar para ella en los momentos más difíciles.

“A mí me alegra mucho que siempre mis amigas se recargan en mí cuando están pasando por algo. Sé que las personas que están viviendo una situación complicada pueden recargarse en mí, y sé que las voy a hacer sonreír”.

Su relación con Christian Nodal

Kunno también se sinceró sobre su cercanía con Christian Nodal, con quien se ha dejado ver en los últimos meses en sus lives.

“Es divertido, porque siento que ambos venimos de diferentes contextos y estamos acostumbrados a convivir con distinta gente, entonces ese choque es entretenido, nos la pasamos bien”, insistió.

Finalmente, el ‘influencer’ aclaró que nunca ha tenido problemas con la pareja. Incluso, comentó que Ángela Aguilar y Nodal cada vez lo quieren más.

“Saben que lo hago con mucho cariño. Nunca ha pasado nada, de hecho, creo que mientras más digo algo, más me quieren. Pero también siento que la gente puede tergiversar la información”, sentenció.

Ángela AguilarChristian NodalPolémicaFamosos

