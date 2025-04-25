Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Nodal celebran nueve meses de casados: su foto divide opiniones

La pareja se casó el 24 de julio de 2024 en total secrecía y a punto de cumplir su primer año de casados se dejaron ver como pocas veces en redes sociales.

Por:Elizabeth González
Video Ángela Aguilar y Nodal protagonizan inusual momento de pareja y ella no aguanta: “Ay, tonto”

Ángela Aguilar y Christian Nodal celebraron nueve meses de casados en medio del lanzamiento de ‘Latinaje’, nuevo álbum de Cazzu que incluye una canción dedicada a su hija Inti.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Pepe Aguilar compartió una fotografía donde se les ve disfrutando y presumiendo de vida de casados. En esta ocasión, contemplando el atardecer frente al mar.

En la imagen, que la esposa de Nodal acompañó del tema ‘Abrázame’ y el número nueve, en referencia a los nueve meses de casados, ambos s e dejaron ver como pocas veces: en traje de baño y tomados de la mano.

Así celebraron sus nueve meses de casados.
Imagen Ángela Aguilar / Instagram

Su foto con Nodal divide opiniones

En los últimos meses, Ángela Aguilar y Christian Nodal no han dejado de presumir su amor en redes y, aunque han sido más cautelosos en mostrar momentos juntos, su reciente fotografía dividó opiniones.

Los internautas creen que la intérprete de ‘Nadie se va como llegó’ habría retocado su fotografía con Nodal. Incluso, alegan que, supuestamente, su sombra proyectada sobre el muelle no coincide con su figura.

Ángela y Christian Nodal se casaron el 24 de junio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, cerca de Cuernavaca, Morelos.

La ceremonia civil fue un evento privado al que acudieron famosos como Marc Anthony y Nadie Ferreira, quienes también fungieron como sus testigos.

Ángela AguilarChristian Nodal

