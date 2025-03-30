Ángela Aguilar revela "cómo la trata la vida de casada" tras supuesto desplante a Nodal

Video Surge video de supuesto desplante de Ángela Aguilar a Nodal en México: ¿crisis de la pareja?

Ángela Aguilar habló como pocas veces sobre su vida de mujer casada con Christian Nodal, a casi un año de que su relación se convirtiera en un escándalo público.

La cantante de 21 años se refirió al respecto este 29 de marzo en la alfombra roja de la gala Billboard's Women in Music en donde recibió el Premio a la Revelación en Los Ángeles.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre su matrimonio?

En su paso por la 'red carpet', la artista fue cuestionada por la revista People sobre "cómo la trata la vida de casada" con Nodal.

"No es verdad, me puse extensiones", mencionó haciendo referencia al cambio de look con el que inició este 2025 y con el que dejó atrás su característica cabellera corta.

Haciendo de lado la broma y refiriéndose a su marido, dijo que él le "da mucha estabilidad" y la "apoya muchísimo": "Es mi fan número uno".

"Nos tenemos el uno al otro todo el tiempo", agregó, "simplemente es increíble estar junto a alguien que me motiva tanto".

Las declaraciones de la cantante se suscitan solo unos días después de que se volviera a especular sobre una supuesta crisis entre la pareja.

Esto luego de que en redes sociales surgió un video en el que ella le habría hecho un supuesto desplante a su marido el pasado 14 de marzo durante el concierto que Nodal dio en la Monumental Plaza de Toros México.

En el material se observa al sonorense caminar hacia su esposa. Él parece esperarla con la intención de darle un beso y tomarla por la cintura, pero ella sigue su andar sin detenerse. Aparentemente Nodal se conforma con darle el paso.

La pareja ha sido objeto de varias especulaciones sobre su situación marital desde que ocurrió su polémica boda en julio de 2024.

Sin embargo, parecen echar por la borda lo que se dice sobre ellos. De hecho, Ángela Aguilar fue acompañada por Nodal en el evento en el que fue galardonada por Billboard este fin de semana, según imágenes que el propio medio difundió en Instagram.