Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela "cómo la trata la vida de casada" tras supuesto desplante a Nodal

Ángela Aguilar se sinceró sobre su vida marital con Christian Nodal luego de que han surgido versiones de una supuesta crisis entre ellos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Surge video de supuesto desplante de Ángela Aguilar a Nodal en México: ¿crisis de la pareja?

Ángela Aguilar habló como pocas veces sobre su vida de mujer casada con Christian Nodal, a casi un año de que su relación se convirtiera en un escándalo público.

La cantante de 21 años se refirió al respecto este 29 de marzo en la alfombra roja de la gala Billboard's Women in Music en donde recibió el Premio a la Revelación en Los Ángeles.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre su matrimonio?

En su paso por la 'red carpet', la artista fue cuestionada por la revista People sobre "cómo la trata la vida de casada" con Nodal.

Más sobre Ángela Aguilar

Ángela Aguilar cumple años y su hermano Leonardo advierte con mensaje: "Seguirá brillando"
1 mins

Ángela Aguilar cumple años y su hermano Leonardo advierte con mensaje: "Seguirá brillando"

Univision Famosos
Ángela Aguilar celebra su cumpleaños: Pepe revela que su hija ha “crecido entre luces y sombras”
2 mins

Ángela Aguilar celebra su cumpleaños: Pepe revela que su hija ha “crecido entre luces y sombras”

Univision Famosos
¿Amigo de Ángela Aguilar ya no quiere hablar de ella ni de Nodal?: esta sería la razón
2 mins

¿Amigo de Ángela Aguilar ya no quiere hablar de ella ni de Nodal?: esta sería la razón

Univision Famosos
Asesinato de ‘Micky Hair’: revelan nuevos detalles sobre muerte del estilista de Ángela Aguilar
1 mins

Asesinato de ‘Micky Hair’: revelan nuevos detalles sobre muerte del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar
0:59

Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Familia y amigos despiden a ‘Micky Hair’: realizan funeral del estilista de Ángela Aguilar
1:00

Familia y amigos despiden a ‘Micky Hair’: realizan funeral del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Esto pasará con los salones de 'Micky Hair' tras muerte del estilista de Ángela Aguilar: lo revelan
1 mins

Esto pasará con los salones de 'Micky Hair' tras muerte del estilista de Ángela Aguilar: lo revelan

Univision Famosos
Revelan cómo fueron los últimos minutos de vida de 'Micky Hair': hay dos testigos del crimen
2 mins

Revelan cómo fueron los últimos minutos de vida de 'Micky Hair': hay dos testigos del crimen

Univision Famosos
Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar
0:57

Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Christian Nodal presume transformación física y lanza tajante mensaje: “No me tumba nadie”
1 mins

Christian Nodal presume transformación física y lanza tajante mensaje: “No me tumba nadie”

Univision Famosos

"Es increíble, hizo que mi cabello creciera muchísimo", dijo.

"No es verdad, me puse extensiones", mencionó haciendo referencia al cambio de look con el que inició este 2025 y con el que dejó atrás su característica cabellera corta.

Haciendo de lado la broma y refiriéndose a su marido, dijo que él le "da mucha estabilidad" y la "apoya muchísimo": "Es mi fan número uno".

"Nos tenemos el uno al otro todo el tiempo", agregó, "simplemente es increíble estar junto a alguien que me motiva tanto".

Las declaraciones de la cantante se suscitan solo unos días después de que se volviera a especular sobre una supuesta crisis entre la pareja.

Esto luego de que en redes sociales surgió un video en el que ella le habría hecho un supuesto desplante a su marido el pasado 14 de marzo durante el concierto que Nodal dio en la Monumental Plaza de Toros México.

En el material se observa al sonorense caminar hacia su esposa. Él parece esperarla con la intención de darle un beso y tomarla por la cintura, pero ella sigue su andar sin detenerse. Aparentemente Nodal se conforma con darle el paso.

La pareja ha sido objeto de varias especulaciones sobre su situación marital desde que ocurrió su polémica boda en julio de 2024.

Sin embargo, parecen echar por la borda lo que se dice sobre ellos. De hecho, Ángela Aguilar fue acompañada por Nodal en el evento en el que fue galardonada por Billboard este fin de semana, según imágenes que el propio medio difundió en Instagram.

Video Amiga de Cazzu ventila si su nueva canción fue inspirada en Ángela Aguilar
Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalMatrimonioParejas de famososPolémicas de famososFamososCelebridadesPremiosBillboardÁngela AguilarChristian Nodal

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD