Ángela Aguilar reaparece tras borrar fotos de su boda con Nodal: “Te di mi mejor versión”

Video Ángela Aguilar ‘desaparece’ a Nodal tras imitarla ante los ojos de todos

Ángela Aguilar reapareció tras borrar todas sus fotos, incluidas las de su boda con Christian Nodal, luego del estreno de su canción ‘Nadie se va como llegó’.

La tarde del miércoles 17 de abril, la cantante de regional mexicano lanzó el tema ‘Nadie se va como llegó”, una canción que ella misma asegura “no es un mensaje para nadie”.

El videoclip, que se desarrolla en el interior de un bar, se muestra a la cantante con un grupo de amigas. En las imágenes, la vemos interpretar un tema sobre una ruptura amorosa, que la marcó y no ha podido olvidar.

Durante la nueva canción de la hija de Pepe Aguilar se pueden escuchar frases como “Te di mi mejor versión”, “Todo en la vida tiene solución pero tú y yo somos la excepción” y “Yo me quedo rota porque aún te quiero”.

Días antes del lanzamiento de su nueva canción, Ángela Aguilar eliminó todas sus fotografías de Instagram. Esta acción fue muy comentada en redes, ya que se trataría de una estrategia muy similar que ha caracterizado a su esposo, quien en los últimos años ha eliminado todo su contenido de redes cuando está próximo a hacer un importante anuncio.

“No es un mensaje para nadie”, asegura Ángela Aguilar

En declaraciones que recoge la revista mexicana Glamour, Ángela Aguilar aseguró que su nuevo álbum representa una nueva etapa en su carrera como solista sin olvidar sus raíces.

“Mi corazón está enfocado en traer una luz fresca a la música mexicana honrando de dónde vengo, mientras me atrevo a explorar hacia dónde puedo llegar. Mis raíces son profundas, y siempre serán el alma de mi sonido, pero crecer también significa dejar que la tradición baile con la evolución”, declaró.

“Esta nueva música no es un mensaje para nadie. No es una reacción. No es un titular. Es un reflejo de quién soy. Es para mí. Y para cada persona que alguna vez ha sentido algo real a través de una canción. ‘Nadie Se Va Como Llegó’ no es solo una colección de canciones. Es mi historia, mi sanación, mi alegría, mi fortaleza, y mi ofrenda al mundo”, insistió.

¿Qué dice la letra de ‘Nadie se va como llegó’ de Ángela Aguilar?

Qué desgastante intentar volver a ser los de antes,

pasamos de amantes a ser enemigos,

arrepentidos de habernos conocido.

Quisiera borrar de mi cuerpo el tatuaje que hicieron tus besos,

volver a ese día que pude tocarte y no haberlo hecho.

De este amor nadie se va como llegó,

te di mi mejor versión y tú a mí no,

tú te vas sonriendo, aparentemente entero,

y yo me quedo loca porque aún te quiero.

De este amor nadie se va como llegó,

lo más justo es repartirnos el dolor,

en partes iguales, sin daños colaterales,

porque esta guerra, la verdad, que no lo vale,

todo en la vida tiene solución, pero tú y yo somos la excepción.

De este amor nadie se va como llegó,

te di mi mejor versión y tú a mí no,

tú te vas corriendo, aparentemente entero,

y yo me quedo rota porque aún te quiero.