Christian Nodal

Boda de Nodal y Ángela Aguilar estaría repleta de famosos invitados: Marc Anthony sería uno de ellos

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron la noche del 24 de julio en Cuernavaca, Morelos, México. Medios mexicanos reportan que Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira serían unos de los invitados.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Ángela Aguilar y Nodal se casaron: Jomari Goyso fue testigo de la boda y contó lo que se vivió

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron la noche del 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México. Según fotos filtradas en redes sociales, la cantante habría caminado hacia el altar del brazo de Pepe Aguilar, quien estaría muy contento con el enlace de su hija.

Aunque son pocos los detalles los que se conocen sobre la boda de los cantantes, medios mexicanos reportan que entre los invitados estarían Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira.

PUBLICIDAD

Más sobre Christian Nodal

Bis La Medium pide a Nodal que “no mienta más” y hace fuerte predicción sobre su futuro
0:53

Bis La Medium pide a Nodal que “no mienta más” y hace fuerte predicción sobre su futuro

Univision Famosos
¿Indirecta para Nodal? Cazzu lanza tajante mensaje tras entrevista de su ex
1:00

¿Indirecta para Nodal? Cazzu lanza tajante mensaje tras entrevista de su ex

Univision Famosos
Ángela Aguilar se quiebra en entrevista en medio de la polémica por Nodal
0:58

Ángela Aguilar se quiebra en entrevista en medio de la polémica por Nodal

Univision Famosos
Pepe Aguilar responde a los ‘haters’ tras entrevista de Nodal y revela si ya la vio
1:11

Pepe Aguilar responde a los ‘haters’ tras entrevista de Nodal y revela si ya la vio

Univision Famosos
Cazzu lanza duro mensaje tras ser acusada por Nodal de “romperle el corazón” con petición
2 mins

Cazzu lanza duro mensaje tras ser acusada por Nodal de “romperle el corazón” con petición

Univision Famosos
Ángela Aguilar reaparece sonriente tras polémica entrevista de Nodal sobre Cazzu
0:46

Ángela Aguilar reaparece sonriente tras polémica entrevista de Nodal sobre Cazzu

Univision Famosos
Nodal detalla por primera vez los últimos días que vivió con Cazzu: "Éramos ‘roomies’"
0:53

Nodal detalla por primera vez los últimos días que vivió con Cazzu: "Éramos ‘roomies’"

Univision Famosos
Nodal y Adela Micha toman drástica decisión tras polémica entrevista que él “intentó detener”
0:56

Nodal y Adela Micha toman drástica decisión tras polémica entrevista que él “intentó detener”

Univision Famosos
“Se puso bravo”: Nodal detalla reacción de Pepe Aguilar tras conocer que andaba con Ángela
0:57

“Se puso bravo”: Nodal detalla reacción de Pepe Aguilar tras conocer que andaba con Ángela

Univision Famosos
Así fue la “boda espiritual” de Ángela Aguilar y Nodal en Roma: ni a Pepe le dijeron
1:00

Así fue la “boda espiritual” de Ángela Aguilar y Nodal en Roma: ni a Pepe le dijeron

Univision Famosos

De acuerdo con Televisa Espectáculos y Telediario, el salsero y la modelo habrían fungido como padrinos de honor en el enlace matrimonial de los intérpretes, ella de 20 y él de 25 años, que apenas el 10 de junio dieron a conocer su noviazgo.


En el lugar también se encontrarían famosos como el maquillista Víctor Guadarrama, encargado de arreglar a Nadia Ferreira, el experto en moda Jomari Goyso, Marco Antonio Solis 'El Buki' y el deportista Rommel Pacheco junto a su esposa Lylo Fa, quien en sus historias de Instagram compartió imágenes del lugar donde se realizaría la boda de Nodal y Ángela Aguilar.

Ferggie Coll, maquillista de Ángela Aguilar, también se dejó ver en la en la Hacienda San Gabriel de las Palmas horas antes de que se llevara a cabo el enlace, mientras que Inti, hija que Nodal procreó con Cazzu, sería la gran ausente.

Acompañando a Christian Nodal se encontraría su familia, su hermana y algunos de sus mejores amigos, mientras que del lado de Ángela Aguilar estarían sus padres y sus hermanos.


Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarBodas de famososFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD