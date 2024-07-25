Boda de Nodal y Ángela Aguilar estaría repleta de famosos invitados: Marc Anthony sería uno de ellos

Video Ángela Aguilar y Nodal se casaron: Jomari Goyso fue testigo de la boda y contó lo que se vivió

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron la noche del 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México. Según fotos filtradas en redes sociales, la cantante habría caminado hacia el altar del brazo de Pepe Aguilar, quien estaría muy contento con el enlace de su hija.

Aunque son pocos los detalles los que se conocen sobre la boda de los cantantes, medios mexicanos reportan que entre los invitados estarían Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira.

De acuerdo con Televisa Espectáculos y Telediario, el salsero y la modelo habrían fungido como padrinos de honor en el enlace matrimonial de los intérpretes, ella de 20 y él de 25 años, que apenas el 10 de junio dieron a conocer su noviazgo.

En el lugar también se encontrarían famosos como el maquillista Víctor Guadarrama, encargado de arreglar a Nadia Ferreira, el experto en moda Jomari Goyso, Marco Antonio Solis 'El Buki' y el deportista Rommel Pacheco junto a su esposa Lylo Fa, quien en sus historias de Instagram compartió imágenes del lugar donde se realizaría la boda de Nodal y Ángela Aguilar.

Ferggie Coll, maquillista de Ángela Aguilar, también se dejó ver en la en la Hacienda San Gabriel de las Palmas horas antes de que se llevara a cabo el enlace, mientras que Inti, hija que Nodal procreó con Cazzu, sería la gran ausente.

Acompañando a Christian Nodal se encontraría su familia, su hermana y algunos de sus mejores amigos, mientras que del lado de Ángela Aguilar estarían sus padres y sus hermanos.