Ángela Aguilar

Ángela Aguilar borra todas sus fotos (también las de Nodal) y hace inesperado anuncio

La cantante borró todo rastro de su matrimonio con Christian Nodal y su carrera como solista. Días antes, Ángela Aguilar había lanzado un misterioso mensaje que desató especulaciones.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Ángela Aguilar ‘desaparece’ a Nodal tras imitarla ante los ojos de todos

Ángela Aguilar borró todas sus fotografías, incluidas las que tenía con su esposo Christian Nodal, luego de hacer un inesperado anuncio la noche del martes 15 de abril.

La cantante de regional mexicano reveló a través de su cuenta de Instagram el lanzamiento de la que sería su nueva canción junto con su video musical.

PUBLICIDAD

Aunque Ángela no reveló detalles y solo se limitó a escribir “Mañana 6 p.m.”, en las breves imágenes se alcanza a ver una botella de tequila con el nombre ‘El Equivocado’ en su etiqueta, mientras que más abajo parecen las palabras “Christalino”, “Rancho El Soyate, Zacatecas” y “De origen protegido”.

La hija de Pepe Aguilar prepara nueva canción.
La hija de Pepe Aguilar prepara nueva canción.
Imagen Ángela Aguilar / Instagram

Más sobre Ángela Aguilar

Tía de Emiliano Aguilar le dice que es "de otra raza" tras acusar a Pepe por polémica en premios
3 mins

Tía de Emiliano Aguilar le dice que es "de otra raza" tras acusar a Pepe por polémica en premios

Univision Famosos
¿Ángela Aguilar cancela conciertos en Estados Unidos porque está embarazada?: amigo deja dudas
1 mins

¿Ángela Aguilar cancela conciertos en Estados Unidos porque está embarazada?: amigo deja dudas

Univision Famosos
¿Ángela Aguilar está embarazada de Nodal?: amigo de la cantante dice si es verdad que será tío
2 mins

¿Ángela Aguilar está embarazada de Nodal?: amigo de la cantante dice si es verdad que será tío

Univision Famosos
Cazzu sorprende al confesar por qué no le muestra fotos de Nodal a su hija
0:55

Cazzu sorprende al confesar por qué no le muestra fotos de Nodal a su hija

Univision Famosos
Nodal habría regalado “un jardín forjado en oro” a Ángela Aguilar por su cumpleaños
2 mins

Nodal habría regalado “un jardín forjado en oro” a Ángela Aguilar por su cumpleaños

Univision Famosos
Ángela Aguilar cumple años y su hermano Leonardo advierte con mensaje: "Seguirá brillando"
1 mins

Ángela Aguilar cumple años y su hermano Leonardo advierte con mensaje: "Seguirá brillando"

Univision Famosos
Ángela Aguilar celebra su cumpleaños: Pepe revela que su hija ha “crecido entre luces y sombras”
2 mins

Ángela Aguilar celebra su cumpleaños: Pepe revela que su hija ha “crecido entre luces y sombras”

Univision Famosos
¿Amigo de Ángela Aguilar ya no quiere hablar de ella ni de Nodal?: esta sería la razón
2 mins

¿Amigo de Ángela Aguilar ya no quiere hablar de ella ni de Nodal?: esta sería la razón

Univision Famosos
Asesinato de ‘Micky Hair’: revelan nuevos detalles sobre muerte del estilista de Ángela Aguilar
1 mins

Asesinato de ‘Micky Hair’: revelan nuevos detalles sobre muerte del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar
0:59

Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos


Días antes, Ángela Aguilar había publicado un misterioso mensaje en sus historias de Instagram, desatando especulaciones sobre su próximo lanzamiento musical.

“De este amor nadie se va como llegó”, anotó al mismo tiempo en que sus diferentes redes sociales cambió su foto de perfil y sumó la imagen de una mariposa.

De acuerdo con su canal de YouTube y cuenta de TikTok, la nueva canción de Ángela Aguilar llevaría por nombre ‘Nadie se va como llegó’.

Así se ve la cuenta de Instagram de Ángela Aguilar.
Así se ve la cuenta de Instagram de Ángela Aguilar.
Imagen Ángela Aguilar / Instagram


La acción de Ángela Aguilar ha sido muy comentada en redes sociales, ya que su estrategia sería muy similar a la de su esposo Christian Nodal, quien en los últimos años se ha caracterizado por eliminar todo el contenido de sus redes sociales cuando está próximo a hacer un importante anuncio.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron el 24 de julio en una lujosa hacienda en México. La última aparición pública de la pareja ocurrió el pasado 12 de abril durante la fiesta de cumpleaños de Aneliz Aguilar. Aquella ocasión, los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’ se dejaron ver muy enamorados.

Video Nodal causa ataque de risa por imitar a Ángela Aguilar y le dicen “¿qué te pasa?”
Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD