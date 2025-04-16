Ángela Aguilar borra todas sus fotos (también las de Nodal) y hace inesperado anuncio

Video Ángela Aguilar ‘desaparece’ a Nodal tras imitarla ante los ojos de todos

Ángela Aguilar borró todas sus fotografías, incluidas las que tenía con su esposo Christian Nodal, luego de hacer un inesperado anuncio la noche del martes 15 de abril.

La cantante de regional mexicano reveló a través de su cuenta de Instagram el lanzamiento de la que sería su nueva canción junto con su video musical.

PUBLICIDAD

Aunque Ángela no reveló detalles y solo se limitó a escribir “Mañana 6 p.m.”, en las breves imágenes se alcanza a ver una botella de tequila con el nombre ‘El Equivocado’ en su etiqueta, mientras que más abajo parecen las palabras “Christalino”, “Rancho El Soyate, Zacatecas” y “De origen protegido”.

La hija de Pepe Aguilar prepara nueva canción. Imagen Ángela Aguilar / Instagram



Días antes, Ángela Aguilar había publicado un misterioso mensaje en sus historias de Instagram, desatando especulaciones sobre su próximo lanzamiento musical.

“De este amor nadie se va como llegó”, anotó al mismo tiempo en que sus diferentes redes sociales cambió su foto de perfil y sumó la imagen de una mariposa.

De acuerdo con su canal de YouTube y cuenta de TikTok, la nueva canción de Ángela Aguilar llevaría por nombre ‘Nadie se va como llegó’.

Así se ve la cuenta de Instagram de Ángela Aguilar. Imagen Ángela Aguilar / Instagram



La acción de Ángela Aguilar ha sido muy comentada en redes sociales, ya que su estrategia sería muy similar a la de su esposo Christian Nodal, quien en los últimos años se ha caracterizado por eliminar todo el contenido de sus redes sociales cuando está próximo a hacer un importante anuncio.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron el 24 de julio en una lujosa hacienda en México. La última aparición pública de la pareja ocurrió el pasado 12 de abril durante la fiesta de cumpleaños de Aneliz Aguilar. Aquella ocasión, los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’ se dejaron ver muy enamorados.