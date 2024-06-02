Cazzu le dice así 'adiós' de su vida a Ángela Aguilar tras rumores de romance con Nodal

Video ¿Nodal y Ángela Aguilar juntos y de viaje por Roma?: las imágenes que levantan sospechas

Cazzu tomó una decisión radical que involucra a Ángela Aguilar en medio de los rumores que la vinculan en un supuesto romance con Christian Nodal, ahora ex de la cantante argentina.

El artista confirmó la separación de la madre de su hija el pasado 23 de mayo. Solo horas después, se difundió en redes sociales una foto en la que la hija de Pepe Aguilar apareció al lado del exponente de regional mexicano que habría sido tomada el 22 de mayo supuestamente afuera de una tienda en Houston, desatando especulaciones respecto a ellos.

PUBLICIDAD

Un día después, Nodal, de 25 años, la invitó a cantar en uno de sus conciertos en Monterrey y fueron aparentemente captados llegando juntos al hotel en donde se hospedaron en esa ciudad. Además, la joven de 20 años se dejó ver en un video de Instagram con un crucifijo en el cuello similar a uno que días atrás portaba el cantante.

Los rumores de que hubiera algo más entre ellos se avivaron más cuando una serie de imágenes de Instagram habrían evidenciado que ellos estaban juntos y de viaje por Roma el pasado jueves 30 de mayo.

¿Qué hizo Cazzu respecto a Ángela Aguilar?

Un día después de que se dijera que Nodal y Ángela Aguilar estarían de viaje juntos por Italia, Cazzu tomó una drástica decisión.

Dejó de seguir en Instagram a la cantante de 'Dime cómo quieres'. De acuerdo con la periodista Flor Rubio, la argentina le habría dado 'unfollow' desde este viernes 31 de mayo.

" La dejó de seguir el día de hoy (viernes)", dijo la presentadora en la emisión de ese día de su programa que transmite a través de YouTube.

Según su información, la trapera tenía solo poco tiempo de haberlo hecho: "Cazzu acaba de dejar de seguir a Ángela Aguilar y les digo que 'acaba' porque ayer (jueves 30 de mayo) en las pesquisas [...] la seguía".

Univision Famosos corroboró la mañana de este domingo 2 de junio que efectivamente la ex de Nodal no seguía a Ángela Aguilar.

Se corroboró que Cazzu no seguía a Ángela Aguilar en Instagram hasta la mañana de este domingo 2 de junio. Imagen Cazzu/Instagram

Al mismo tiempo, se constató que la hija de Pepe Aguilar aún seguía a la argentina hasta la mañana de este domingo.

Contrario a Cazzu, Ángela Aguilar sí la seguía en Instagram gasta la mañana de este domingo 2 de junio. Imagen Ángela Aguilar/Instagram



Ninguna de las dos artistas salieron a emitir comentarios inmediatos tras darse a conocer estos detalles.

PUBLICIDAD

Ni Nodal ni Cazzu han hecho públicos los motivos que los llevaron a la ruptura tras casi dos años de relación. Se especula que una supuesta infidelidad por parte de él estaría detrás.

Así reaccionó Cazzu a mensaje de Ángela Aguilar para Nodal

A finales de mayo de 2023, Ángela Aguilar le dedicó un mensaje a Christian Nodal luego de que la invitó a cantar en un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México.

" Qué lindo presenciar tu felicidad y tus logros. ¡Después de tres años… lo logramos! Gracias", escribió la joven.

Luego, él le contestó: " Te quiero, Ángela, muchísimas gracias por hacer más increíble esa noche inolvidable, es un honor compartir el escenario contigo".

Hace un año, Cazzu así reaccionó a un mensaje que Ángela Aguilar dedicó a Christian Nodal. Imagen Ángela Aguilar/Instagram



Cazzu, que para esas fechas ya estaba embarazada de Inti, la hija que comparte con el artista, reaccionó al intercambio de mensaje de los cantantes con una serie de emoticonos de corazones negros.