Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos en medio de especulaciones de romance

Los cantantes compartieron el escenario la noche del 24 de mayo en México. Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron captados juntos hace unos días en Houston. ¿Sería solo una cita de trabajo?

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¿Nodal y Ángela Aguilar llegaron juntos a un hotel? Aseguran que “fueron vistos” ahí tras concierto

Horas después de que Christian Nodal y Cazzu anunciaran su separación tras casi dos años de relación, se viralizó una imagen del cantante junto a Ángela Aguilar que aparentaba una cita, lo cual levantó rumores de que estaban saliendo.

El periodista Alex Rodríguez informó en el show ¡Siéntese Quien Pueda!, en la emisión del 24 de mayo, que la fotografía había sido tomada el 22 de mayo en Houston y recordó que, presuntamente, hace unos años Nodal habría pretendido a la cantante, pero Pepe Aguilar no lo habría permitido. Al poco tiempo conoció a Belinda y comenzó su relación.

Un día después de rumores y especulaciones, Nodal y Ángela reaparecieron juntos en la ciudad de Monterrey, México.

Christian Nodal y Ángela Aguilar juntos

Aunque al principio se especuló que podrían estar saliendo, la noche del 24 de mayo los cantantes habrían terminado con los rumores, pues aparecieron juntos en el escenario.

El cantante se presentó en Monterrey y tuvo como invitada especial a Ángela Aguilar para interpretar el tema 'Dime Cómo Quieres', que lanzaron en 2020.

De acuerdo con información de la 'influencer' Chamonic, publicada el 24 de mayo en Instagram, Ángela no estaría soltera.

"Sigue teniendo una relación sentimental con Josh Ball a quien ya presentó a sus amigos en una reunión no hace mucho".

Por su parte, Christian tendría poco tiempo de haber regresado a la soltería.

La imagen viral que levantó sospechas de un posible romance se tomó un par de días antes de que se presentaran en Monterrey.
Imagen Instagram/TikTok

Nodal y Cazzu se separan

El 23 de mayo los cantantes anunciaron su ruptura tras casi dos años de relación y después de haber debutado como padres de Inti hace ocho meses.

Fue el intérprete de 'Adiós Amor' el primero en dar la noticia con un comunicado en Instagram, que minutos después replicó Cazzu.

"Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permaneces fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti".

"Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio".

Video Revelan que la foto de Nodal y Ángela Aguilar sería reciente: lo que se sabe de su encuentro
