Ana Brenda reacciona a ‘reclamo’ de Angelique Boyer y Sebastián Rulli por no invitarlos a su boda

La actriz finalmente reveló la razón por la que no invitó a sus compañeros de ‘Teresa’ a su enlace con Zacarías Melhem, con quien se casó el pasado 27 de enero.

Univision

Ana Brenda Contreras respondió por fin al ‘reclamo’ de Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes a su llegada a la Ciudad de México, procedentes de Argentina, revelaron a varios reporteros que no fueron invitados a su boda.

“No nos invitó”, expresó la actriz el pasado 29 de enero al programa ‘¡Siéntese quién pueda!’. “Yo creo que se quedó enojada desde ‘Teresa’”, agregó, entre risas, el actor.

Con el mismo sentido del humor que sus compañeros de ‘Teresa’ (telenovela que puedes ver en ViX), Ana Brenda Contreras dio réplica a su ‘reclamo’, dejando al descubierto las razones por las que no les hizo llegar la invitación a su enlace con Zacarías Melhem.

“Yo creo que lo dijeron de broma porque bien saben que se va a hacer una nota de eso… Y la nota ya la vi, está por todos lados”, expresó en la emisión de ‘Despierta América’ de este 5 de febrero.

“La realidad es que quien ha pasado por una boda, sabe lo difícil que es (una lista de invitados). No sabes la cantidad de amigos, compañeros de trabajo, gente que quiero y que no pude (invitar) porque la realidad es que el evento era un poco (íntimo). El lugar era íntimo, pequeño y además de todo, así lo quisimos. Me hubiera encantado pero se me vuelve un fiestón de mil personas”, explicó.

Por otro lado, la intérprete de 37 años reveló que su boda con Zacarías Melhem “superó todas sus expectativas”. Incluso, lo describió como un día “perfecto”.

“Sí, muy feliz y muy contentos estamos, la verdad… Estamos así en etapa Luna Mielera total… Estaba nerviosa pero muy contenta. Creo que superó mis expectativas. No imaginaba que fuera esto… de cierta manera, ese día me di cuenta que wow, sí está muy padre y sí es algo que está muy bonito vivir y que yo quería… para mi sentir fue perfecta (mi boda)”, aseveró la originaria de MacAlen, Texas.

El detalle con el que recordó a su fallecido padre en su boda

Por último, Ana Brenda Contreras habló de la fotografía de su fallecido padre que colocó en su ramo de novia a manera de homenaje, pues quería que estuviera cerca de ella el día de su boda.

Video El emotivo detalle que Ana Brenda Contreras puso en su ramo de novia y casi nadie notó


“Yo no sabía cómo llevarlo conmigo, en algún momento se me ocurrió forrar el ramo con alguna de sus camisas que todavía guarda mi mamá y empecé a buscar en Internet como ideas hasta que di con esta persona que hacía estas imágenes, como esta medallita. Fue un día lleno de emociones y definitivamente él tenía que estar ahí presente”, sentenció.

