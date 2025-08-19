Alexis Ayala

¿Ana Brenda Contreras arremete contra su ex Alexis Ayala?: esto hizo la actriz

La actriz tuvo una inesperada reacción que involucra a Alexis Ayala. Ana Brenda Contreras y el actor sostuvieron una relación sentimental que duró tres años aproximadamente. En aquella época, ella tenía 19 años mientras que él, 40.

Por:
Elizabeth González.
Ana Brenda Contreras parece haber arremetido contra Alexis Ayala, su exnovio. La actriz tuvo una inesperada reacción la noche del domingo en las redes durante la transmisión en vivo de La Casa de los Famosos México.

La actriz llamó la atención del público tras compartir un video en el que se vería a la actriz Ana Martín “mentar madres” bajo el contexto en que algunos internautas no están de acuerdo con la participación de Alexis Ayala en el famoso reality de TelevisaUnivision.

“Chin** tu mad**, de verdad. Ya, ya aburre verte, aburren tus mentiras, aburres todo. Harta. Ya vete. Vete a tus negocios”, se le escucha decir a Ana Martín en las imágenes replicadas por Ana Brenda.

La reacción de Ana Brenda Contreras.
Imagen Ana Brenda Contreras / TikTok


“Yo cada que mueblEXIS respondía sus posicionamientos”, se lee en la leyenda del clip que haría alusión a la frase que el villano de las telenovelas emplea en cada uno de sus posicionamientos: “Buscaré algo de valor en lo que dices”.

Aunque Ana Brenda Contreras no hizo más comentarios y solamente se muestra en su cuenta de TikTok su acción de compartir el video, de inmediato llamó la atención de los internautas, quienes revivieron el romance que los famosos sostuvieron entre 2006 y 2009.

La protagonista de Por Amar Sin Ley no se ha pronunciado sobre el tema hasta el momento.

La relación de Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala

Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala se conocieron en 2005 durante las grabaciones de la telenovela ‘Barrera de Amor’. De acuerdo con El Gordo y La Flaca, fue hasta el siguiente año cuando comenzaron una relación. En aquella época, ella tenía 19 años, mientras que él, 40.

Aunque entonces surgieron rumores sobre un posible compromiso de los actores, su relación llegó a su fin tres años después.

“Somos dos personas civilizadas que entendimos que la relación había llegado a su fin, y decidimos quedar como amigos; Ana Brenda es una gran mujer y tuvimos un bonito noviazgo, pero en el amor nadie sabe qué nos depara el destino”, dijo el actor en febrero de 2009 a través de un comunicado.

Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala sostuvieron una relación entre 2006 y 2009.
Imagen Mezcalent


“Uno inicia una relación creyendo que será duradera, pero las cosas cambian y en este momento decidimos que es mejor seguir como amigos; ella sabe que cuenta y puede contar con mi amistad y mi apoyo personal, pues la amistad que tenemos nos permite establecerlo así”, agregó.

Mientras que Ana Brenda Contreras comentó: “Fueron tres años maravillosos en los que ambos nos dimos lo mejor de nosotros y en el que ambos hicimos lo adecuado para que funcionara; sin embargo, las relaciones no siempre caminan hacia donde uno pudiera idealizarlas y se aterrizan en realidades, y la nuestra ahora es que preferimos mantenernos como amigos y hoy la amistad que tenemos es muy fuerte”, sentenció, dejando entrever que su relación había concluído en los mejores términos.


