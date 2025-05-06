Ana Brenda Contreras presume su pancita de embarazo a días de debutar como mamá

Video Ana Brenda Contreras hace su “última salida” antes de dar a luz con look de casi 2 mil dólares

Ana Brenda Contreras presumió su pancita de embarazo a días de debutar como mamá de una niña que llevará por nombre Aria.

Este lunes 5 de mayo, la actriz compartió un video en TikTok en el que se dejó ver bailando al ritmo de ‘El bombón asesino’, de Ninel Conde, mientras presumía su ‘baby bump’.

“Yo, todo el embarazo negándome a usar ropa de maternidad”, escribió la intérprete, quien lució ropa deportiva en las imágenes.

Así presumió su 'baby bump'. Imagen Ana Brenda Contreras / Instagram



Además de esta publicación, Ana Brenda Contreras compartió en Instagram imágenes de lo que parece haber sido su ‘belly painting’, un ritual de conexión y amor en el que participaron sus sobrinos y ahijados.

En ese sentido, la estrella de telenovelas aprovechó el cumpleaños de una de sus sobrinas para hablar de la importancia de forjar un vínculo con los niños, haciendo énfasis en que su hija Aria será muy afortunada de contar con todos “sus primitos”.

“Mi bebita de Manina está de cumple y me da mucho sentimiento que cada vez se me hace más grande. Una de las felicidades más grandes de la vida son los sobrin@s y ahijad@s. Convencida que las lecciones más importantes se aprenden jugando y volviendo a la infancia, se su lugar seguro sean tus hijos o no y convertirte en el adulto que necesitaste de niñ@. Los amo mis niños, que afortunada soy y Aria por sus primitos”, anotó.

La actriz está a días de recibir a Aria, su primera hija. Imagen Ana Brenda / Instagram

Ana Brenda Contreras está a días de convertirse en mamá

Las publicaciones de Ana Brenda Contreras aparecen a días de que la actriz debute en la maternidad al lado de su esposo Zacarías Melhem.

La pareja reveló en diciembre de 2024 que estaban a la espera de su primer bebé, mientras que el 18 de enero reveló que sería mamá de una niña, quien llegaría al mundo en “mayo de 2025”.

Según contó Ana Brenda, la pequeña Aria será su bebé arcoíris, ya que meses atrás había enfrentado la pérdida de un embarazo.

“Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega”, declaró el 8 de septiembre.

“Ya han pasado un par de meses y estamos bien, con un angelito más en el cielo. Mi amor y visibilidad a todxs los que pasan por una pérdida”, sentenció.

Ana Brenda Contreras se casó con Zacarías Melhem el pasado 27 de enero de 2024 en el municipio de Apan, en el estado de Hidalgo, en México.