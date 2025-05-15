Nace bebé de Ana Brenda Contreras: comparte tierna foto de su hija

Video Nace bebé ‘arcoíris’ de Ana Brenda Contreras: así se convierte en madre por primera vez

Ana Brenda Contreras se convirtió en mamá con la llegada de su hija Aria. La actriz anunció el nacimiento de su bebé la noche de este jueves.

"And I swear ill remember to say we were both born today 💞 5/13/2025. Agradecida … Que viaje está siendo. Bienvenida al mundo mi niña, Aria te amamos", escribió en Instagram este 15 de mayo.

Ana Brenda Contreras publicó la primera foto de su hija Aria. Imagen Ana Brenda Contreras/Instagram

Hija de Ana Brenda es un bebé arcoíris

Ana Brenda y su esposo revelaron en diciembre de 2024 que estaban a la espera de su primer bebé, mientras que el 18 de enero reveló que sería mamá de una niña, quien llegaría al mundo en "mayo de 2025".

Según contó la actriz, la pequeña Aria es su bebé arcoíris, ya que meses atrás había enfrentado la pérdida de un embarazo.

"Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega", declaró el 8 de septiembre de 2024.

" Ya han pasado un par de meses y estamos bien, con un angelito más en el cielo. Mi amor y visibilidad a todxs los que pasan por una pérdida", sentenció.

Ana Brenda Contreras se casó con Zacarías Melhem el 27 de enero de 2024 en el municipio de Apan, en el estado de Hidalgo, en México.

Ana Brenda acababa de mostrar su pancita de embarazo

Ana Brenda Contreras presumió su pancita de embarazo a días de debutar como mamá. El pasado 5 de mayo, la actriz compartió un video en TikTok en el que se dejó ver bailando al ritmo de 'El Bombón Asesino', de Ninel Conde, mientras presumía su 'baby bump'.

" Yo, todo el embarazo negándome a usar ropa de maternidad", escribió la intérprete, quien lució ropa deportiva en las imágenes.

Así presumió su 'baby bump'. Imagen Ana Brenda Contreras / Instagram



Además de esta publicación, Contreras compartió en Instagram fotos de lo que parece haber sido su 'belly painting', un ritual de conexión y amor en el que participaron sus sobrinos y ahijados.

En ese sentido, la estrella de telenovelas aprovechó el cumpleaños de una de sus sobrinas para hablar de la importancia de forjar un vínculo con los niños, haciendo énfasis en que su hija Aria será muy afortunada de contar con todos "sus primitos".

"Mi bebita de Manina está de cumple y me da mucho sentimiento que cada vez se me hace más grande. Una de las felicidades más grandes de la vida son los sobrin@s y ahijad@s. Convencida que las lecciones más importantes se aprenden jugando y volviendo a la infancia, se su lugar seguro sean tus hijos o no y convertirte en el adulto que necesitaste de niñ@. Los amo mis niños, que afortunada soy y Aria por sus primitos", anotó.