Ana Brenda sorprende al mostrar su abdomen a casi 3 meses del nacimiento de su hija: así luce

Video Nace bebé ‘arcoíris’ de Ana Brenda Contreras: así se convierte en madre por primera vez

Ana Brenda Contreras reapareció a casi tres meses del nacimiento de su hija Aria, quien llegó al mundo el 13 de mayo y es fruto de su matrimonio con Zacarías Melhem.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram una fotografía tipo selfie en el espejo, donde, además de presumir abdomen plano, se sinceró sobre su etapa postparto.

PUBLICIDAD

“Dos meses postparto, 2 semanas de volver a cargar poco peso, ayuno intermitente y hoy en la mañana se asomaron a saludar junto con unas ojeras”, escribió este 24 de julio.

Sin dar detalles sobre cómo ha vivido estos casi tres meses de maternidad, Ana Brenda Contreras fue sincera al revelar que, “con paciencia” y “empatía” con ella misma, poco a poco ha ido recuperando su figura.

“Ahí vamos con paciencia (que no es mi fuerte) y mucha empatía, ahí vamos. Definitivamente el músculo tiene memoria”, puntualizó la intérprete, quien aparece luciendo un atuendo de pantalones de pijama azul con una playera blanca.

Así luce Ana Brenda a casi tres meses de dar a luz. Imagen Ana Brenda Contreras / Instagram



A principios de julio, Ana Brenda se sinceró sobre la montaña rusa de emociones que estaba viviendo en el postparto. Incluso, en una publicación de Instagram admitió sentirse “invisible”, pero también “invencible”.

“La extraño. Cosas del postparto que nadie dice: Sentirse invisible e invencible al mismo tiempo. Sentir que eres todo y al mismo tiempo eres nada. En medio de todo amor y agradecimiento a montones. Auto recordatorio que tal vez no vuelva a ser la que fui, pero tampoco seré quien soy ahora toda la vida. Veo gente postparto”, subrayó.