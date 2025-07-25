Ana Brenda sorprende al mostrar su abdomen a casi 3 meses del nacimiento de su hija: así luce
La actriz debutó en la maternidad con el nacimiento de Aria en mayo pasado. A tres meses de darle la bienvenida a su primera hija, Ana Brenda Contreras mostró cómo luce en su etapa postparto.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Ana Brenda Contreras reapareció a casi tres meses del nacimiento de su hija Aria, quien llegó al mundo el 13 de mayo y es fruto de su matrimonio con Zacarías Melhem.
La actriz compartió en su cuenta de Instagram una fotografía tipo selfie en el espejo, donde, además de presumir abdomen plano, se sinceró sobre su etapa postparto.
“Dos meses postparto, 2 semanas de volver a cargar poco peso, ayuno intermitente y hoy en la mañana se asomaron a saludar junto con unas ojeras”, escribió este 24 de julio.
Sin dar detalles sobre cómo ha vivido estos casi tres meses de maternidad, Ana Brenda Contreras fue sincera al revelar que, “con paciencia” y “empatía” con ella misma, poco a poco ha ido recuperando su figura.
“Ahí vamos con paciencia (que no es mi fuerte) y mucha empatía, ahí vamos. Definitivamente el músculo tiene memoria”, puntualizó la intérprete, quien aparece luciendo un atuendo de pantalones de pijama azul con una playera blanca.
A principios de julio, Ana Brenda se sinceró sobre la montaña rusa de emociones que estaba viviendo en el postparto. Incluso, en una publicación de Instagram admitió sentirse “invisible”, pero también “invencible”.
“La extraño. Cosas del postparto que nadie dice: Sentirse invisible e invencible al mismo tiempo. Sentir que eres todo y al mismo tiempo eres nada. En medio de todo amor y agradecimiento a montones. Auto recordatorio que tal vez no vuelva a ser la que fui, pero tampoco seré quien soy ahora toda la vida. Veo gente postparto”, subrayó.
Aria es la primera hija de Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem. La pareja anunció que esperaba a su primer bebé luego de enfrentar la pérdida de un embarazo.