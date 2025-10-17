Ana Brenda Contreras

Ana Brenda se defiende tras acusaciones de excompañera de Corazón Indomable: dice que le gritó

La actriz respondió a la actriz Gaby Mellado, con quien compartió créditos en Corazón Indomable, después de que la tachara de mala compañera.

Univision picture
Por:Univision
Video Ana Brenda Contreras por fin muestra la carita de su bebé y revela origen de su nombre 

La actriz Ana Brenda Contreras, quien regresa a las pantallas de Univisión como jueza del programa ¿Quién es la máscara? respondió a las acusaciones que circulan en su contra y que la señalan como una mala compañera de trabajo.

La necesidad de la defensa surge después de que la actriz Gaby Mellado, con quien trabajó en Corazón Indomable, la acusara de haberle gritado durante las grabaciones de la telenovela.

Ana Brenda responde así a acusaciones de Gaby Mellado

Ana Brenda se enfocó en su alto nivel de profesionalismo. La actriz explicó que ella no busca "protagonizar en el set", sino que su enfoque está en "protagonizar el proyecto".

Para ella, protagonizar un proyecto significa tener una "responsabilidad enorme y una carga enorme de trabajo", además de la necesidad de "liderar un proyecto y crear cosas" desde un lugar de mucha responsabilidad.

Contreras sostuvo que su comportamiento en el trabajo es generalmente reservado: "Yo observo, yo veo, yo más bien como que estoy desde un lugar más callado". Añadió que solo es más abierta con "muy poca gente" cuando se siente "muy cómoda", y sugirió que mucha gente en realidad no la conoce.

La actriz continuó su defensa señalando su compromiso con la excelencia personal. Afirmó que es "muy exigente consigo misma en mi trabajo y soy muy perfeccionista conmigo misma".

Respecto a la gravedad de las acusaciones, Ana Brenda mencionó que en cualquier proyecto o compañía, existen "contratos con cláusulas de comportamiento". Por ello, consideró que las acusaciones que se hacen son "graves".

Aunque reconoció que "cada quien puede platicar lo que quiera", hizo un llamado a la conciencia sobre el impacto de las palabras, señalando que se puede incitar al odio: "Creo que se nos puede hacer fácil y incitamos al al odio".

Ana Brenda concluyó su respuesta indicando que las experiencias que ha vivido, incluyendo el parto, la han hecho estar "bien curtida", y que, como dicen, "ya no cualquier fuego le quema".

Mientras tanto, la actriz disfruta de su trabajo como jueza en ¿Quién es la máscara?, un proyecto que considera "bien noble". La artista ha podido llevar a su pequeña hija a las grabaciones un par de veces, aunque reconoce que la bebé "está muy chiquita" y que ella, como mamá, está constantemente pendiente de "cómo está" y "cómo se siente".

