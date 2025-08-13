Ana Brenda Contreras

Ana Brenda presume a su hija Aria a tres meses de su nacimiento: ¡está enorme!

La actriz publicó una fotografía en la que aparece con su pequeña, quien este 13 de agosto cumple un mes más de vida. Previamente, ella reveló la complicación que pasó después de su parto.

Por:
Elizabeth González.
Video Nace bebé ‘arcoíris’ de Ana Brenda Contreras: así se convierte en madre por primera vez

Ana Brenda Contreras enterneció las redes sociales al compartir una fotografía en la que aparece con su hija Aria.

La actriz de 38 años publicó en sus historias de Instagram la ‘selfie’ en la que aparece cargando a la pequeña, quien nació el pasado 13 de mayo.

Este miércoles la bebé, fruto del amor entre la también modelo y su esposo Zacarías Melhem, cumple 3 meses y la instantánea permite ver lo grande que ya está.

Estefanía Villarreal, amiga de la protagonista de telenovelas, reaccionó a la postal escribiendo junto a emojis de corazón: “¡Qué bellas, por Dios!”.

Ana Brenda presimió a su pequeña hija Aria.
Imagen Ana Brenda Contreras/Instagram

Previamente, a finales de julio, Ana sorprendió a sus fanáticos al mostrar que su abdomen luce no sólo plano, sino tonificado.

“Ahí vamos, con paciencia (que no es mi fuerte) y mucha empatía”, explicó acerca de su proceso para recuperar su figura.

Ana Brenda Contreras revela que la operaron “de emergencia”

Aunque actualmente disfruta de la maternidad, Ana Brenda Contreras atravesó un momento complicado de salud tras la llegada a este mundo de Aria.

El 7 de julio, ella subió a TikTok un clip, que captó mientras estaba acostada en la camilla de un hospital y con su nena en brazos.

“Qué bueno que no fue cesárea, la recuperación es durísima”, anotó la estrella encima de la breve grabación.
A continuación, ella apuntó un texto con el que reveló que la sometieron a una intervención urgente luego de su alumbramiento.

“Preeclampsia. 30 horas de parto con Iv de magnesio, dilatación 1 centímetro. Que se te salga la bebé en 10 minutos y 5 días después, cirugía de emergencia por placenta retenida”, contó.

En otro mensaje, ella explicó que la “placenta retenida” son “restos de tejido de embarazo, no necesariamente toda la placenta”.

“Obvio, salió en el momento. Y es más común de lo que creen. Hay que estar atentos a los síntomas porque es muy peligroso”, ahondó.

Contreras aseveró que haría un “story time” para platicar acerca de lo ocurrido. Hasta la fecha, no lo ha realizado.

Ana Brenda reveló que la intervinieron de emergencia a días de su parto.
Imagen Ana Brenda Contreras/TikTok
Relacionados:
Ana Brenda ContrerasHijos de famososFamosos

