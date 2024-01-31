Ana Brenda Contreras

Ana Brenda Contreras estuvo acompañada de su fallecido padre en su boda: el detalle que nadie vio

La actriz perdió a su papá en 2017. El ingeniero Efraín Contreras falleció de manera sorpresiva a los 55 años.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Ana Brenda Contreras se casó en una lujosa hacienda con 400 años de antigüedad, ¡como de telenovela!

Ana Brenda Contreras estuvo acompañada de su fallecido padre en su boda con Zacarías Melhem el pasado 27 de enero por medio de un detalle que casi nadie vio.

La tarde de este 31 de enero, la actriz compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de su ramo de novia, el cual tenía como detalle una imagen de su padre y el texto escrito en inglés “Estarás conmigo hoy y siempre”.

PUBLICIDAD

“Y ahí estabas”, señaló la intérprete de 37 años al pie de su publicación, que acompañó de la canción ‘My Little Girl’ de Tim McGraw.

Ana Brenda Contreras rindió homenaje a su papá en su boda.
Ana Brenda Contreras rindió homenaje a su papá en su boda.
Imagen Ana Brenda Contreras / Instagram

Más sobre Ana Brenda Contreras

Ana Brenda Contreras por fin muestra la carita de su bebé y revela origen de su nombre 
0:51

Ana Brenda Contreras por fin muestra la carita de su bebé y revela origen de su nombre 

Univision Famosos
“¡Qué vergüenza!”: Ana Brenda enfrenta polémica por video en el que arremete contra su ex Alexis Ayala
2 mins

“¡Qué vergüenza!”: Ana Brenda enfrenta polémica por video en el que arremete contra su ex Alexis Ayala

Univision Famosos
¿Ana Brenda Contreras arremete contra su ex Alexis Ayala?: esto hizo la actriz
2 mins

¿Ana Brenda Contreras arremete contra su ex Alexis Ayala?: esto hizo la actriz

Univision Famosos
Ana Brenda presume a su hija Aria a tres meses de su nacimiento: ¡está enorme!
2 mins

Ana Brenda presume a su hija Aria a tres meses de su nacimiento: ¡está enorme!

Univision Famosos
Ana Brenda sorprende al mostrar su abdomen a casi 3 meses del nacimiento de su hija: así luce
1 mins

Ana Brenda sorprende al mostrar su abdomen a casi 3 meses del nacimiento de su hija: así luce

Univision Famosos
Nace bebé de Ana Brenda Contreras: comparte tierna foto de su hija
2 mins

Nace bebé de Ana Brenda Contreras: comparte tierna foto de su hija

Univision Famosos
Nace bebé ‘arcoíris’ de Ana Brenda Contreras: así se convierte en madre por primera vez
0:57

Nace bebé ‘arcoíris’ de Ana Brenda Contreras: así se convierte en madre por primera vez

Univision Famosos
Ana Brenda Contreras presume su pancita de embarazo a días de debutar como mamá
2 mins

Ana Brenda Contreras presume su pancita de embarazo a días de debutar como mamá

Univision Famosos
Ana Brenda Contreras hace su “última salida” antes de dar a luz con look de casi 2 mil dólares
1:04

Ana Brenda Contreras hace su “última salida” antes de dar a luz con look de casi 2 mil dólares

Univision Famosos
Ana Brenda Contreras entrena con pesas a sus 7 meses de embarazo y le llueven críticas: así responde
0:57

Ana Brenda Contreras entrena con pesas a sus 7 meses de embarazo y le llueven críticas: así responde

Univision Famosos


Su esposo Zacarías Melhem fue uno de los primeros en reaccionar al posteo de Ana Brenda Contreras con la frase: “En todo momento bebé, el cielo también estuvo de fiesta”, palabras con las que coincidieron algunos de sus invitados a la boda como Eva Cedeño, Jomari Goyso y Zuria Vega.

La muerte de su papá cambió la vida de Ana Brenda Contreras

El 31 de octubre de 2017, Efraín Contreras Puente falleció de manera sorpresiva a los 55 años a causa de un infarto fulminante en Río Bravo, Tamaulipas, su ciudad natal.

Tras la muerte de su padre, la protagonista de ‘Por Amar Sin Ley’ (telenovela que puedes ver en ViX) se mantuvo alejada de las redes sociales por varios días, pues la pérdida del “hombre de su vida” la dejó con el corazón roto.

Don Efraín Contreras falleció el 31 de octubre de 2017.
Don Efraín Contreras falleció el 31 de octubre de 2017.
Imagen Mezcalent


“Hoy hace una semana me cambió la vida para siempre. Qué poco nos dicen sobre el dolor más grande que puede tener la niña de los ojos de un papá. Gracias a todos por sus palabras, sus silencios, sus flores y su cariño. Estoy tranquila, porque le di y le dije tanto, sobre todo en este último año, aunque sé que jamás me sentiré mejor sobre ya no compartir tanto que nos faltó…”, escribió en Instagram el 7 de noviembre de 2017.

“Como decía mi papá: ‘no me llore mi reina que se ve fea, no le afloje ni se aflija’. Hoy empiezo un nuevo proyecto con el corazón roto pero feliz de estar en familia. Lo último que me dijo Epien es que era excelente idea. Estaré bien, después de todo ‘I am my fathers daughter’ va por ti papi”, precisó la originaria de McAllen, Texas.

5 meses antes de la muerte de Don Efraín Contreras, la artista se había convertido en la imagen de una famosa firma de whisky al lado de su papá, con quien incluso posó públicamente en una alfombra roja.

Relacionados:
Ana Brenda ContrerasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD