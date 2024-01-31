Ana Brenda Contreras estuvo acompañada de su fallecido padre en su boda: el detalle que nadie vio

Video Ana Brenda Contreras se casó en una lujosa hacienda con 400 años de antigüedad, ¡como de telenovela!

Ana Brenda Contreras estuvo acompañada de su fallecido padre en su boda con Zacarías Melhem el pasado 27 de enero por medio de un detalle que casi nadie vio.

La tarde de este 31 de enero, la actriz compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de su ramo de novia, el cual tenía como detalle una imagen de su padre y el texto escrito en inglés “Estarás conmigo hoy y siempre”.

“Y ahí estabas”, señaló la intérprete de 37 años al pie de su publicación, que acompañó de la canción ‘My Little Girl’ de Tim McGraw.

Ana Brenda Contreras rindió homenaje a su papá en su boda. Imagen Ana Brenda Contreras / Instagram



Su esposo Zacarías Melhem fue uno de los primeros en reaccionar al posteo de Ana Brenda Contreras con la frase: “En todo momento bebé, el cielo también estuvo de fiesta”, palabras con las que coincidieron algunos de sus invitados a la boda como Eva Cedeño, Jomari Goyso y Zuria Vega.

La muerte de su papá cambió la vida de Ana Brenda Contreras

El 31 de octubre de 2017, Efraín Contreras Puente falleció de manera sorpresiva a los 55 años a causa de un infarto fulminante en Río Bravo, Tamaulipas, su ciudad natal.

Tras la muerte de su padre, la protagonista de ‘Por Amar Sin Ley’ (telenovela que puedes ver en ViX) se mantuvo alejada de las redes sociales por varios días, pues la pérdida del “hombre de su vida” la dejó con el corazón roto.

Don Efraín Contreras falleció el 31 de octubre de 2017. Imagen Mezcalent



“Hoy hace una semana me cambió la vida para siempre. Qué poco nos dicen sobre el dolor más grande que puede tener la niña de los ojos de un papá. Gracias a todos por sus palabras, sus silencios, sus flores y su cariño. Estoy tranquila, porque le di y le dije tanto, sobre todo en este último año, aunque sé que jamás me sentiré mejor sobre ya no compartir tanto que nos faltó…”, escribió en Instagram el 7 de noviembre de 2017.

“Como decía mi papá: ‘no me llore mi reina que se ve fea, no le afloje ni se aflija’. Hoy empiezo un nuevo proyecto con el corazón roto pero feliz de estar en familia. Lo último que me dijo Epien es que era excelente idea. Estaré bien, después de todo ‘I am my fathers daughter’ va por ti papi”, precisó la originaria de McAllen, Texas.