Angelique Boyer y Sebastián Rulli mandan mensaje a Ana Brenda, ¿los invitó a su boda?

Video Ana Brenda Contreras se casó en una lujosa hacienda con 400 años de antigüedad, ¡como de telenovela!

Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem se convirtieron en marido y mujer el pasado sábado 27 de enero, en una boda que se llevó a cabo en la Hacienda Zotoluca, ubicaba en un municipio del estado de Hidalgo, México.

En un día tan importante para la actriz no sólo estuvieron presentes sus familiares, sino también grandes amigos, entre ellos famosos como Grettell Valdez, Chantal Andere, Eva Cedeño y el productor José Alberto Castro.

Los que no estuvieron presentes en el evento fueron Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes protagonizaron con Ana Brenda la popular telenovela Teresa, que puedes ver aquí en ViX.

¿Por qué Angelique Boyer y Sebastián Rulli no asistieron a la boda de Ana Brenda?

Justo a su regreso de Argentina, donde disfrutaron de unas vacaciones, Angelique Boyer y Sebastián Rulli se pronunciaron sobre las nupcias de Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem.

Medios de comunicación, entre ellos ¡Siéntese Quien Pueda!, los abordaron en el aeropuerto de la Ciudad de México y les cuestionaron la razón por la cual no acudieron al enlace.

“No nos invitó”, respondió Angelique. “Yo creo que se quedó enojada desde ‘Teresa’”, agregó inmediatamente Sebastián, entre risas.

Los actores dejaron claro que bromeaban al comenzar y ella sentenció: “No, qué va. Acabamos de abrir las redes (sociales) y vi la foto, se ve hermosísima. La amamos”.

No especificaron el motivo por el que no asistieron a la boda, pero el histrión aprovechó el momento para externar sus buenos deseos a Ana Brenda.

“¡Felicidades! La queremos muchísimo, se merece toda la felicidad del mundo. Esperemos que este sea el único casamiento (para ella) y ya nos juntaremos a festejar”, dijo.

En Instagram, Boyer recurrió a uno de los ‘post’ en los que su excompañera de melodrama compartió fotografías capturadas tras convertirse en la esposa de Zacarías.

“¡Muchas felicidades, Brenda! ¡Qué hermosa novia! Les deseo lo mejor”, escribió en medio de varios emojis de corazones, estrellas y caritas de enamoramiento.

Ana Brenda Contreras deseaba una boda “íntima”

La razón por la que la celebración de la unión entre Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem no estuviera repleta de celebridades obedecería a un anhelo de la artista.

“Estoy disfrutando tanto este proceso, que no me quiero estresar”, indicó cuando todavía estaba en los preparativos para su matrimonio, en agosto de 2023 en entrevista para Quién.

“Creo que la celebraremos con nuestros seres queridos en algo muy íntimo. Si algo aprendimos después de la pandemia es que hay otras cosas que son mucho más importantes en la vida”, añadió.