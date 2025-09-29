Hermana de Rubí destapa infidelidad de Alexis Ayala con joven actriz

Video La historia de amor de Alexis Ayala y la fallecida Karla Álvarez: se casaron por una borrachera

Paty Díaz, actriz que dio vida a la hermana de Rubí habló por primera vez de la supuesta infidelidad que vivió durante su relación con Alexis Ayala hace 20 años.

La intérprete reveló en su cuenta de Instagram las razones por las que terminó su romance con el actor, luego de que “personas queridas” le “enviaran videos” donde él habla abiertamente de la relación que sostuvo “con una mujer que tenía un hijo y que se portó muy mal con él”.

“Si se trata de mí, si es que la persona de la que está hablando (…) soy yo… Es una mentira. Si no soy yo, le doy gracias a Dios de no ser yo. Pero es falso, completamente falso”, declaró el 26 de septiembre y contó su versión de la historia.

Su ruptura con Alexis Ayala fue por una infidelidad

Paty Díaz ventiló que su ruptura con Alexis Ayala sucedió tras cinco años de relación. La actriz atribuyó esta separación a la presunta infidelidad del villano de telenovelas con “una jovencita”.

“Todo esto se inició porque hubo una infidelidad de su parte. Estábamos trabajando juntos en una telenovela (…) ahí había una actriz que estaba empezando su carrera, estaba jovencita y tuvieron una relación íntima (…) gente cercana me lo confirmó”, señaló.

“Entiendo a esta persona porque estaba muy apenada… no sabía qué hacer. Sentía que si hablaba, lo traicionaba a él, pero si no hablaba, me traicionaba a mí y entiendo, entiendo ese miedo, pero me lo confirmó”, aseguró.

La actriz de La Usurpadora no reveló el nombre de la mujer con la que supuestamente Alexis Ayala le habría sido infiel. Sin embargo, aseguró que luego de confirmar la infidelidad del actor, sufrió presunta violencia doméstica.

“Yo también lo confirmé cuando guardaba su celular abajo de la almohada, dormía con él, llegaban mensajes. Lo alcancé en Canadá (…) y sorpresa la que me llevé. Ahí confirmé muchas cosas. Él ya buscaba cualquier pretexto para estar mal, para ser grosero, indiferente también agresivo”, dijo.

“Un día en un centro comercial (…) me quiso golpear (…) Después de ese incidente que se suscitó en el estacionamiento y con todo lo que ya había comprobado y me habían dicho, tomé la decisión de terminar la relación. Hablé con él, hablamos, él lloró, lo negó, lo negó y siempre lo negó, aunque después se exhibieron, se fueron a Las Vegas juntos”, aseveró.

Paty Díaz compartió que, aunque al inicio lograron concluir su relación en el mejor de los términos, todo terminó en episodios de “violencia, insultos, agresiones y amenazas de muerte”.

“Es difícil. Esta es una parte de mi historia que la comparto y lo hago. Sé que son 20 años después. ¿Y por qué esta hora? Bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y tal vez a alguien le sirva esto (…) Por eso lo hago después de 20 años”.

“Y de verdad, si no soy yo la persona a la que se refería, doy gracias a Dios que no sea yo. Pero si soy yo a la que se refiere, que pare”, sentenció.

¿Por qué estarían relancionando a Ana Brenda Contreras con Paty Díaz y Alexis Ayala?

Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala se conocieron en 2005 durante las grabaciones de la telenovela ‘Barrera de Amor’, melodrama en el que también participó Paty Díaz.

De acuerdo con El Gordo y La Flaca, fue hasta el siguiente año, en 2006, cuando Alexis y Ana Brenda comenzaron una relación. En aquella época, ella tenía 19 años, mientras que él, 40.