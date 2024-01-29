Ana Brenda Contreras

Ana Brenda Contreras y todos los vestidos de novia que lució en su boda

La actriz se casó con Zacarías Melhem, un hombre 13 años mayor que ella, el 27 de enero en el municipio de Apan, en el estado de Hidalgo, México.

Por:
Elizabeth González.
Ana Brenda Contreras se casó con Zacarías Melhem el pasado 27 de enero en el municipio de Apan, en el estado de Hidalgo, en México. En su boda, la actriz lució tres impactantes vestidos de novia que se convirtieron en el centro de atención en redes sociales.

La protagonista de ‘Por Amar Sin Ley’ (telenovela que puedes ver en ViX) lució su primer 'outfit' durante el ritual de votos que protagonizó con el empresario y dueño de una agencia de viajes el pasado 26 de enero.

En la serie de fotografías que ella misma publicó en Instagram, se dejó ver con un vestido blanco en corte recto, así como una blusa transparente de cuello alto.

Ana Brenda Contreras en su ritual de votos con Zacarías Melhem.
Ana Brenda Contreras en su ritual de votos con Zacarías Melhem.
Imagen Ana Brenda Contreras / Instagram

Para la boda religiosa del 27 de enero, la intérprete de 37 años apareció con un segundo atuendo: un vestido de encaje blanco con cuello alto, manga larga y abertura en la espalda en forma de óvalo. Además, portó un largo velo de novia que llegaba hasta el suelo con diseños de encaje.

Este fue el vestido de novia que Ana Brenda utilizó en su boda religiosa.
Este fue el vestido de novia que Ana Brenda utilizó en su boda religiosa.
Imagen Ana Brenda Contreras / Instagram


Mientras que para la recepción, Ana Brenda Contreras lució un tercer look, el cual estuvo compuesto por un vestido de novia blanco con cuello cerrado, abertura en la espalda en forma de óvalo y manga larga, el cual, a diferencia de los anteriores, era ligeramente más suelto.

La actriz lució un tercer vestido en la recepción de su boda.
La actriz lució un tercer vestido en la recepción de su boda.
Imagen Ana Brenda Contreras / Instagram

¿Quién es Zacarías Melhem, esposo de Ana Brenda Contreras?

Ana Brenda Contreras anunció su compromiso con Zacarías Melhem, un hombre 13 años mayor que ella, el 13 de junio de 2023.

La artista se comprometió con el empresario durante un viaje a España, en el interior “de un castillo muy antiguo” localizado en Ibiza.

La pareja hizo pública su relación en noviembre de 2020, fecha en la que Ana Brenda Contreras también dejó al descubierto que Zacarías Melhem es el hermano mayor de su mejor amiga, Daniela Melhem.

Zacarías Melhem es el esposo de Ana Brenda Contreras.
Zacarías Melhem es el esposo de Ana Brenda Contreras.
Imagen Ana Brenda Contreras


De acuerdo con la revista ¡HOLA! México, Zacarías Melhem enviudó en 2018 y es papá de dos jóvenes - Álex y Viviana-, con quienes reside en Mission, Texas.

