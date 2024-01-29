Ana Brenda Contreras y todos los vestidos de novia que lució en su boda
La actriz se casó con Zacarías Melhem, un hombre 13 años mayor que ella, el 27 de enero en el municipio de Apan, en el estado de Hidalgo, México.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Ana Brenda Contreras se casó con Zacarías Melhem el pasado 27 de enero en el municipio de Apan, en el estado de Hidalgo, en México. En su boda, la actriz lució tres impactantes vestidos de novia que se convirtieron en el centro de atención en redes sociales.
La protagonista de ‘Por Amar Sin Ley’ (telenovela que puedes ver en ViX) lució su primer 'outfit' durante el ritual de votos que protagonizó con el empresario y dueño de una agencia de viajes el pasado 26 de enero.
En la serie de fotografías que ella misma publicó en Instagram, se dejó ver con un vestido blanco en corte recto, así como una blusa transparente de cuello alto.
Para la boda religiosa del 27 de enero, la intérprete de 37 años apareció con un segundo atuendo: un vestido de encaje blanco con cuello alto, manga larga y abertura en la espalda en forma de óvalo. Además, portó un largo velo de novia que llegaba hasta el suelo con diseños de encaje.
Mientras que para la recepción, Ana Brenda Contreras lució un tercer look, el cual estuvo compuesto por un vestido de novia blanco con cuello cerrado, abertura en la espalda en forma de óvalo y manga larga, el cual, a diferencia de los anteriores, era ligeramente más suelto.
¿Quién es Zacarías Melhem, esposo de Ana Brenda Contreras?
Ana Brenda Contreras anunció su compromiso con Zacarías Melhem, un hombre 13 años mayor que ella, el 13 de junio de 2023.
La artista se comprometió con el empresario durante un viaje a España, en el interior “de un castillo muy antiguo” localizado en Ibiza.
La pareja hizo pública su relación en noviembre de 2020, fecha en la que Ana Brenda Contreras también dejó al descubierto que Zacarías Melhem es el hermano mayor de su mejor amiga, Daniela Melhem.
De acuerdo con la revista ¡HOLA! México, Zacarías Melhem enviudó en 2018 y es papá de dos jóvenes - Álex y Viviana-, con quienes reside en Mission, Texas.