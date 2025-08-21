“¡Qué vergüenza!”: Ana Brenda enfrenta polémica por video en el que arremete contra su ex Alexis Ayala

Ana Brenda Contreras enfrentó la polémica que se desató por un video en el que parecía haber arremetido contra su exnovio, Alexis Ayala.

En su cuenta, la actriz compartió un clip donde aparece el fragmento de una novela que hizo Ana Martín, relacionándolo con la participación del actor en La Casa de los Famosos México. El mensaje decía lo siguiente: “Chin** tu mad**, de verdad. Ya, ya aburre verte, aburren tus mentiras, aburres todo. Harta. Ya vete. Vete a tus negocios”.

Al respecto, Ana Brenda Contreras reveló que le sorprendió lo sucedido, ya que ni siquiera había leído “que decía el video”.

“O sea, yo vi el video de Ana Martín y me dio mucha risa. A ver, estoy postparto, no he dormido, aparte quedé cegatona después del parto, yo no leí, no leí las letras. Entonces, yo vi un video de Ana Martín diciendo algo muy chistoso, yo la amo. Yo siempre reposteo sus videos, siempre le comento, la adoro, la adoro con todo mi ser, para mí es familia”, explicó a ¡Siéntese Quien Pueda! este 21 de agosto.

“La gente que me conoce de TikTok sabe que yo reposteo pura tontería, que soy bien random, y pues es, o sea, estoy con una recién nacida, yo no he visto nada del show, no he visto nada. Me moría del oso al día siguiente porque el TikTok ardiendo, todas las redes ardiendo y yo decía: ‘¿Qué hice? O sea, ¿qué hice? No entiendo nada’. ¡Qué vergüenza!, o sea, de verdad, una disculpita no leí lo que decía”, aseguró y resaltó que considera a Alexis Ayala un aparte importante de su vida.

La relación de Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala

Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala se conocieron en 2005 durante las grabaciones de la telenovela ‘Barrera de Amor’. De acuerdo con El Gordo y La Flaca, fue hasta el siguiente año cuando comenzaron una relación. En aquella época, ella tenía 19 años, mientras que él, 40.

Aunque entonces surgieron rumores sobre un posible compromiso de los actores, su relación llegó a su fin tres años después.

“Somos dos personas civilizadas que entendimos que la relación había llegado a su fin, y decidimos quedar como amigos; Ana Brenda es una gran mujer y tuvimos un bonito noviazgo, pero en el amor nadie sabe qué nos depara el destino”, dijo el actor en febrero de 2009 a través de un comunicado.