Ana Brenda Contreras

“¡Qué vergüenza!”: Ana Brenda enfrenta polémica por video en el que arremete contra su ex Alexis Ayala

La actriz rompió el silencio sobre la reacción que tuvo a un video de la actriz Ana Martín y que involucra a su expareja, Alexis Ayala. “Me moría del oso al día siguiente porque el TikTok ardiendo”, mencionó.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video "Una disculpita": Ana Brenda Contreras aclara supuesta crítica a su ex Alexis Ayala

Ana Brenda Contreras enfrentó la polémica que se desató por un video en el que parecía haber arremetido contra su exnovio, Alexis Ayala.

En su cuenta, la actriz compartió un clip donde aparece el fragmento de una novela que hizo Ana Martín, relacionándolo con la participación del actor en La Casa de los Famosos México. El mensaje decía lo siguiente: “Chin** tu mad**, de verdad. Ya, ya aburre verte, aburren tus mentiras, aburres todo. Harta. Ya vete. Vete a tus negocios”.

La reacción de Ana Brenda Contreras en TikTok.
La reacción de Ana Brenda Contreras en TikTok.
Imagen Ana Brenda Contreras / TikTok


Al respecto, Ana Brenda Contreras reveló que le sorprendió lo sucedido, ya que ni siquiera había leído “que decía el video”.

PUBLICIDAD

Más sobre Ana Brenda Contreras

¿Ana Brenda Contreras arremete contra su ex Alexis Ayala?: esto hizo la actriz
2 mins

¿Ana Brenda Contreras arremete contra su ex Alexis Ayala?: esto hizo la actriz

Univision Famosos
Ana Brenda presume a su hija Aria a tres meses de su nacimiento: ¡está enorme!
2 mins

Ana Brenda presume a su hija Aria a tres meses de su nacimiento: ¡está enorme!

Univision Famosos
Ana Brenda sorprende al mostrar su abdomen a casi 3 meses del nacimiento de su hija: así luce
1 mins

Ana Brenda sorprende al mostrar su abdomen a casi 3 meses del nacimiento de su hija: así luce

Univision Famosos
Nace bebé de Ana Brenda Contreras: comparte tierna foto de su hija
2 mins

Nace bebé de Ana Brenda Contreras: comparte tierna foto de su hija

Univision Famosos
Nace bebé ‘arcoíris’ de Ana Brenda Contreras: así se convierte en madre por primera vez
0:57

Nace bebé ‘arcoíris’ de Ana Brenda Contreras: así se convierte en madre por primera vez

Univision Famosos
Ana Brenda Contreras presume su pancita de embarazo a días de debutar como mamá
2 mins

Ana Brenda Contreras presume su pancita de embarazo a días de debutar como mamá

Univision Famosos
Ana Brenda Contreras hace su “última salida” antes de dar a luz con look de casi 2 mil dólares
1:04

Ana Brenda Contreras hace su “última salida” antes de dar a luz con look de casi 2 mil dólares

Univision Famosos
Ana Brenda Contreras entrena con pesas a sus 7 meses de embarazo y le llueven críticas: así responde
0:57

Ana Brenda Contreras entrena con pesas a sus 7 meses de embarazo y le llueven críticas: así responde

Univision Famosos
Ana Brenda Contreras celebra su ‘baby shower’ con vestido que cuesta más de 1,000 dólares
0:54

Ana Brenda Contreras celebra su ‘baby shower’ con vestido que cuesta más de 1,000 dólares

Univision Famosos
Ana Brenda “se prepara para nacer”: presume su ‘baby bump’ casi en la recta final de su embarazo
2 mins

Ana Brenda “se prepara para nacer”: presume su ‘baby bump’ casi en la recta final de su embarazo

Univision Famosos

“O sea, yo vi el video de Ana Martín y me dio mucha risa. A ver, estoy postparto, no he dormido, aparte quedé cegatona después del parto, yo no leí, no leí las letras. Entonces, yo vi un video de Ana Martín diciendo algo muy chistoso, yo la amo. Yo siempre reposteo sus videos, siempre le comento, la adoro, la adoro con todo mi ser, para mí es familia”, explicó a ¡Siéntese Quien Pueda! este 21 de agosto.

“La gente que me conoce de TikTok sabe que yo reposteo pura tontería, que soy bien random, y pues es, o sea, estoy con una recién nacida, yo no he visto nada del show, no he visto nada. Me moría del oso al día siguiente porque el TikTok ardiendo, todas las redes ardiendo y yo decía: ‘¿Qué hice? O sea, ¿qué hice? No entiendo nada’. ¡Qué vergüenza!, o sea, de verdad, una disculpita no leí lo que decía”, aseguró y resaltó que considera a Alexis Ayala un aparte importante de su vida.

La relación de Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala

Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala se conocieron en 2005 durante las grabaciones de la telenovela ‘Barrera de Amor’. De acuerdo con El Gordo y La Flaca, fue hasta el siguiente año cuando comenzaron una relación. En aquella época, ella tenía 19 años, mientras que él, 40.

Aunque entonces surgieron rumores sobre un posible compromiso de los actores, su relación llegó a su fin tres años después.

“Somos dos personas civilizadas que entendimos que la relación había llegado a su fin, y decidimos quedar como amigos; Ana Brenda es una gran mujer y tuvimos un bonito noviazgo, pero en el amor nadie sabe qué nos depara el destino”, dijo el actor en febrero de 2009 a través de un comunicado.


Relacionados:
Ana Brenda ContrerasAlexis AyalaPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD