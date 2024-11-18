Amigo de Cazzu sorprende ahora con fuertes afectos hacia Ángela Aguilar: así hablaba de la ex de Nodal

Video Le gritan "Cazzu" a Nodal delante de Ángela Aguilar: ¡así se la recordaron frente a todos!

El influencer Kunno se encuentra en el ojo del huracán tras mostrar fuertes afectos hacia Ángela Aguilar luego de que en el pasado expresara su amor y admiración por Cazzu, expareja de Christian Nodal.

Durante la alfombra roja de los Kids Choice Awards México 2024, el tiktoker fue cuestionado sobre su amistad con la hija de Pepe Aguilar, a quien también acompañó el pasado 13 de noviembre cuando fue reconocida como la ‘Mujer del Año’ por la revista mexicana Glamour.

“Cuando yo recibí una de las olas de hate más grande hace tres años, cuando yo tenía 21 años, solamente cinco personas, contadas con la mano, estuvieron para mí, que son Laura Bozzo, Manelyk González, Bárbara de Regil, Brianda Deyanara y Ángela Aguilar”, declaró a ‘Qué buen chisme’ el 16 de noviembre.

“Entonces, todas las personas que yo pensaba que iban a estar para mí no lo estuvieron, se me voltearon, me dejaron prácticamente solo (…) Quiero ser esa persona que no estuvo para mí. Entonces hoy estoy para mis amigos, no quiero que se cuestione mi amistad de que nada más en las buenas y no en las malas, yo voy a estar incondicionalmente sin importar qué y, aunque ese tipo de cosas me traigan cosas no positivas a mi vida como ‘Papi Kunno’ y a mi vida personal (…) es eso, yo estoy para quienes están”, explicó.

Casi al mismo tiempo de estas declaraciones, en redes sociales se viralizaban fotografías de Kunno con Cazzu y Belinda, por quienes en el pasado expresó su admiración.

En 2022, Kunno aseguró no convivir con Nodal.

Así hablaba Kunno de Cazzu cuando ella todavía era novia de Nodal

En noviembre de 2022, ‘Papi Kunno’ declaró tener una “linda relación” con Cazzu, con quien se le había visto muy cerca durante un evento celebrado por la revista GQ.

“Afortunadamente tenemos una linda relación, pero no habíamos convivido tanto como esta vez, entonces estoy muy feliz porque la amo también mucho”, declaró a Berenice Ortiz.

Así presumía Kunno su amistad con Cazzu.



Esa misma ocasión también defendió su amistad con Belinda e incluso, señaló que, a pesar de tener una buena relación con las exes del intérprete de regional mexicano, no convivía con él.

“Con Nodal no me llevo, también lo quiero mucho y me gusta su música, pero pues no me llevo con él, yo sin embargo a Belinda y a Cazzu las amo".

La última vez que a Kunno se le vio con Belinda fue el pasado 31 de octubre durante el ‘Beliween’ de la cantante.