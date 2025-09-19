Ángela Aguilar

Ángela Aguilar toma importante decisión: su amigo revela cuál y cómo está ella ante ataques

La cantante habría tomado radical decisión tras la cancelación de algunos de sus conciertos en Estados Unidos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Nodal y Ángela Aguilar tendrían a su primer hijo en 2026: esto les deparan las cartas

Ángela Aguilar habría tomado importante decisión tras enfrentar constantes ataques en redes sociales, luego de que su presentación en Guadalajara, con motivo del grito de Independencia, en México, no se cancelara.

Su amigo, el ‘influencer’ Kunno, fue cuestionado por la prensa sobre cómo está la esposa de Christian Nodal ante los ataques que ha recibido recientemente.

PUBLICIDAD

Más sobre Ángela Aguilar

Nodal y Pepe Aguilar se enfrentan: el esposo de Ángela manda mensaje en medio de la polémica por su hija
2 mins

Nodal y Pepe Aguilar se enfrentan: el esposo de Ángela manda mensaje en medio de la polémica por su hija

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar tienen incidente en evento público: “Esos modales”
2 mins

Nodal y Ángela Aguilar tienen incidente en evento público: “Esos modales”

Univision Famosos
¿Nodal con problemas para cantar en México?: gobernador reacciona a petición de cancelar su show
2 mins

¿Nodal con problemas para cantar en México?: gobernador reacciona a petición de cancelar su show

Univision Famosos
Emiliano Aguilar sabe quién de los Aguilar estaría detrás del "meme" contra él: revela nombre
3 mins

Emiliano Aguilar sabe quién de los Aguilar estaría detrás del "meme" contra él: revela nombre

Univision Famosos
Emiliano Aguilar rompe el silencio sobre la relación con su hermana Ángela: "Pasaron cosas"
3 mins

Emiliano Aguilar rompe el silencio sobre la relación con su hermana Ángela: "Pasaron cosas"

Univision Famosos
Belinda y Cazzu ya estarían unidas en medio de la polémica de Nodal y Ángela Aguilar: este sería su plan
2 mins

Belinda y Cazzu ya estarían unidas en medio de la polémica de Nodal y Ángela Aguilar: este sería su plan

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar reaparecen con "7 guardaespaldas" tras polémica: “Como si los fueran a atacar”
1 mins

Nodal y Ángela Aguilar reaparecen con "7 guardaespaldas" tras polémica: “Como si los fueran a atacar”

Univision Famosos
Nodal reaparece con Ángela Aguilar luego de que Cazzu ventilara pleito legal por su hija
2 mins

Nodal reaparece con Ángela Aguilar luego de que Cazzu ventilara pleito legal por su hija

Univision Famosos
¿Ángela Aguilar sin apoyo económico de su papá?: Pepe Aguilar se lo habría retirado igual que a Emiliano
2 mins

¿Ángela Aguilar sin apoyo económico de su papá?: Pepe Aguilar se lo habría retirado igual que a Emiliano

Univision Famosos
Perro de Pepe Aguilar 'habla' tras 'burla' al hijo del cantante: 'pide' que "deje de tirar golpes"
4 mins

Perro de Pepe Aguilar 'habla' tras 'burla' al hijo del cantante: 'pide' que "deje de tirar golpes"

Univision Famosos

“Ahorita ya se está preparando para estudiar en Estados Unidos. Hemos estado hablando estos días y yo la veo muy bien honestamente... haciendo ejercicio, preparándose, haciendo más música”, reveló, según reportes de la revista Quién.

“Ahorita tenemos un viajecito que morimos por hacer para visitar la ciudad de Crepúsculo. Entonces como que ese tipo de cosas también nos entretienen un poco, nos distraen”, aseguró.

Ángela Aguilar habría enfrentado momentos complicados tras constantes críticas

Según contó Kunno a ‘Sale el Sol’, Ángela Aguilar no la habría pasado nada bien en las últimas semanas, sobre todo, después de que algunas de sus presentaciones en Estados Unidos tuvieran que cancelarse.

“Cuando ya te está afectando tu trabajo, creo que, pues sí es demasiado desafortunado, porque no hay por qué. O sea, siento que ya pasó tanto tiempo. O sea, ella ya dijo lo que tuvo que decir. Ya también, o sea, recordemos que tiene 21 años, ¿no? Y por más que haya tomado decisiones, y haya hecho cosas, recordemos todos en casa qué hicimos a nuestros 21 años”, dijo.

Finalmente, aseguró que Ángela Aguilar habría logrado reponerse gracias al cariño de su familia, quienes en ningún momento la han dejado sola.

“Tiene un vínculo familiar muy, muy grande. O sea, tiene amigos que, sí me voy a dar ese título, que la apoyan, y la aman, y la admiran. Gente que la apapacha, que la distrae. Y creo que eso también es lo que la distrae un poco. Darle su tiempo, porque no la han soltado”, sentenció.

Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalEscándalos de famososFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD