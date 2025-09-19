Ángela Aguilar toma importante decisión: su amigo revela cuál y cómo está ella ante ataques
La cantante habría tomado radical decisión tras la cancelación de algunos de sus conciertos en Estados Unidos.
Ángela Aguilar habría tomado importante decisión tras enfrentar constantes ataques en redes sociales, luego de que su presentación en Guadalajara, con motivo del grito de Independencia, en México, no se cancelara.
Su amigo, el ‘influencer’ Kunno, fue cuestionado por la prensa sobre cómo está la esposa de Christian Nodal ante los ataques que ha recibido recientemente.
“Ahorita ya se está preparando para estudiar en Estados Unidos. Hemos estado hablando estos días y yo la veo muy bien honestamente... haciendo ejercicio, preparándose, haciendo más música”, reveló, según reportes de la revista Quién.
“Ahorita tenemos un viajecito que morimos por hacer para visitar la ciudad de Crepúsculo. Entonces como que ese tipo de cosas también nos entretienen un poco, nos distraen”, aseguró.
Ángela Aguilar habría enfrentado momentos complicados tras constantes críticas
Según contó Kunno a ‘Sale el Sol’, Ángela Aguilar no la habría pasado nada bien en las últimas semanas, sobre todo, después de que algunas de sus presentaciones en Estados Unidos tuvieran que cancelarse.
“Cuando ya te está afectando tu trabajo, creo que, pues sí es demasiado desafortunado, porque no hay por qué. O sea, siento que ya pasó tanto tiempo. O sea, ella ya dijo lo que tuvo que decir. Ya también, o sea, recordemos que tiene 21 años, ¿no? Y por más que haya tomado decisiones, y haya hecho cosas, recordemos todos en casa qué hicimos a nuestros 21 años”, dijo.
Finalmente, aseguró que Ángela Aguilar habría logrado reponerse gracias al cariño de su familia, quienes en ningún momento la han dejado sola.
“Tiene un vínculo familiar muy, muy grande. O sea, tiene amigos que, sí me voy a dar ese título, que la apoyan, y la aman, y la admiran. Gente que la apapacha, que la distrae. Y creo que eso también es lo que la distrae un poco. Darle su tiempo, porque no la han soltado”, sentenció.