Emiliano Aguilar

Hijas de Emiliano Aguilar asisten a concierto de su tía Ángela: el rapero no dio su autorización

De acuerdo con información de Nelssie Carrillo, las hijas de Emiliano Aguilar acudieron al concierto que Ángela ofreció en San Diego. Emiliano confirmó la situación, pero dejó claro que él no dio permiso para que fueran.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Video Foto de Pepe Aguilar "conociendo" a su nieta levanta sospechas: ¿fue creada con "IA"?

La periodista Nelssie Carrillo reportó en sus redes sociales que las dos hijas de Emiliano Aguilar habían asistido al concierto que Ángela Aguilar ofreció en San Diego, California, a noche del 12 de diciembre. La tarde del sábado 13, el rapero aclaró que llevaron a niña sin su autorización.

Emiliano Aguilar no dio permiso a su hija para ver a su tía Ángela

PUBLICIDAD

El primogénito de Pepe Aguilar se pronunció a través de un video en redes sociales para la situación, pues menciona que ha recibido mensajes cuestionando la veracidad de a información.

Sin embargo, Emiliano confirmó que su hija, y posiblemente las dos, estuvieron presentes en el concierto de su hermana. Pero enfatizó que la asistencia de las niñas no contó con su consentimiento ni conocimiento.

Más sobre Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar arremete contra su cuñado cuando le dicen si anda “Nodaleando” con más tatuajes
0:49

Emiliano Aguilar arremete contra su cuñado cuando le dicen si anda “Nodaleando” con más tatuajes

Univision Famosos
Luto en la familia Aguilar: uno de sus integrantes se despide de ser querido con triste mensaje
1 mins

Luto en la familia Aguilar: uno de sus integrantes se despide de ser querido con triste mensaje

Univision Famosos
Mamá de Emiliano Aguilar revela fotos y mensaje a su hijo en pleno pleito de él con Pepe Aguilar
0:51

Mamá de Emiliano Aguilar revela fotos y mensaje a su hijo en pleno pleito de él con Pepe Aguilar

Univision Famosos
Revelan si Pepe Aguilar habría supuestamente impedido presencia de su hijo Emiliano en premios
1:00

Revelan si Pepe Aguilar habría supuestamente impedido presencia de su hijo Emiliano en premios

Univision Famosos
Emiliano Aguilar responde a quien acusa que “se cuelga” de su papá tras polémica por premios
1:00

Emiliano Aguilar responde a quien acusa que “se cuelga” de su papá tras polémica por premios

Univision Famosos
Tía de Emiliano Aguilar le dice que es "de otra raza" tras acusar a Pepe por polémica en premios
3 mins

Tía de Emiliano Aguilar le dice que es "de otra raza" tras acusar a Pepe por polémica en premios

Univision Famosos
Emiliano Aguilar culpa a su padre del mal trato en premiación: "¿Cómo puedes hacerle eso a un hijo?"
2 mins

Emiliano Aguilar culpa a su padre del mal trato en premiación: "¿Cómo puedes hacerle eso a un hijo?"

Univision Famosos
Emiliano Aguilar no habría sido invitado a premios: su presencia “nunca fue contemplada”
3 mins

Emiliano Aguilar no habría sido invitado a premios: su presencia “nunca fue contemplada”

Univision Famosos
Emiliano Aguilar explota contra premiación y los acusa de tratarlo indignamente: "Me van a rogar"
0:54

Emiliano Aguilar explota contra premiación y los acusa de tratarlo indignamente: "Me van a rogar"

Univision Famosos
Emiliano Aguilar asegura que Pepe y Ángela se "aprovecharon" del apellido de la familia
1:00

Emiliano Aguilar asegura que Pepe y Ángela se "aprovecharon" del apellido de la familia

Univision Famosos

"No, yo nunca di autorización para que llevaran a mi hija al concierto de Ángela", asegura en el video.

Según explicó, la decisión de llevar a la menor al evento fue tomada únicamente por la madre de la niña y, aunque expresó sus respetos hacia ella, señaló que la acción la realizó sin informarle.

"Lo hizo la mamá de mi hija… pues eso que hizo no me dijeron a mí nada… ella lo hizo a su propia voluntad. Yo ni sabía hasta ahorita me acabo de enterar de que fueron a ver a Ángela".

El rapero también ventiló que la decisión de la madre de sus hijas contradice la instrucción previa que le había dado y admitió que "no se puede hacer nada": "Le dije a ella principalmente que no hiciera eso".

Finalizó su mensaje reiterando que no dio permiso y que se enteró de la noticia por las redes sociales.

Emiliano Aguilar aclara que él no dio el permiso para que sus hijas asistieran al concierto de Ángela.
Emiliano Aguilar aclara que él no dio el permiso para que sus hijas asistieran al concierto de Ángela.
Imagen Emiliano Aguilar/Instagram

¿Ángela Aguilar conoció a sus sobrinas?

La periodista Nelssie Carrillo reportó por la noche que ella asistió al concierto de Ángela Aguilar y al final, esperó junto a los fans la salida dela cantante del recinto.

La mujer asegura que vio “al padrastro” de las niñas, quien también las acompañaba.

“Vinieron las dos niñas y además me encontré al padrastro y él estaba diciendo y yo pensaba que eran fans y no eran fans, era las hijas de Emiliano que vinieron a ver a su tía a cantar, que de hecho ni se paró”, dijo respecto a que la camioneta de la esposa de Christian Nodal no se paró para atender a sus seguidores, solo los saludo a través de la ventana.

PUBLICIDAD

Nelssie Carrillo admitió que “se arrepiente” de no haber grabado a las niñas, pues considera que “falló como periodista”.

Así salió Ángela Aguilar de su concierto en San Diego.
Así salió Ángela Aguilar de su concierto en San Diego.
Imagen Nelssie Carrillo/Instagram
Relacionados:
Emiliano AguilarÁngela AguilarPolémicas de famososHijos de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX