Emiliano Aguilar Hijas de Emiliano Aguilar asisten a concierto de su tía Ángela: el rapero no dio su autorización De acuerdo con información de Nelssie Carrillo, las hijas de Emiliano Aguilar acudieron al concierto que Ángela ofreció en San Diego. Emiliano confirmó la situación, pero dejó claro que él no dio permiso para que fueran.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Foto de Pepe Aguilar "conociendo" a su nieta levanta sospechas: ¿fue creada con "IA"?

La periodista Nelssie Carrillo reportó en sus redes sociales que las dos hijas de Emiliano Aguilar habían asistido al concierto que Ángela Aguilar ofreció en San Diego, California, a noche del 12 de diciembre. La tarde del sábado 13, el rapero aclaró que llevaron a niña sin su autorización.

Emiliano Aguilar no dio permiso a su hija para ver a su tía Ángela

PUBLICIDAD

El primogénito de Pepe Aguilar se pronunció a través de un video en redes sociales para la situación, pues menciona que ha recibido mensajes cuestionando la veracidad de a información.

Sin embargo, Emiliano confirmó que su hija, y posiblemente las dos, estuvieron presentes en el concierto de su hermana. Pero enfatizó que la asistencia de las niñas no contó con su consentimiento ni conocimiento.

"No, yo nunca di autorización para que llevaran a mi hija al concierto de Ángela", asegura en el video.

Según explicó, la decisión de llevar a la menor al evento fue tomada únicamente por la madre de la niña y, aunque expresó sus respetos hacia ella, señaló que la acción la realizó sin informarle.

"Lo hizo la mamá de mi hija… pues eso que hizo no me dijeron a mí nada… ella lo hizo a su propia voluntad. Yo ni sabía hasta ahorita me acabo de enterar de que fueron a ver a Ángela".

El rapero también ventiló que la decisión de la madre de sus hijas contradice la instrucción previa que le había dado y admitió que "no se puede hacer nada": "Le dije a ella principalmente que no hiciera eso".

Finalizó su mensaje reiterando que no dio permiso y que se enteró de la noticia por las redes sociales.

Emiliano Aguilar aclara que él no dio el permiso para que sus hijas asistieran al concierto de Ángela. Imagen Emiliano Aguilar/Instagram

¿Ángela Aguilar conoció a sus sobrinas?

La periodista Nelssie Carrillo reportó por la noche que ella asistió al concierto de Ángela Aguilar y al final, esperó junto a los fans la salida dela cantante del recinto.

La mujer asegura que vio “al padrastro” de las niñas, quien también las acompañaba.

“Vinieron las dos niñas y además me encontré al padrastro y él estaba diciendo y yo pensaba que eran fans y no eran fans, era las hijas de Emiliano que vinieron a ver a su tía a cantar, que de hecho ni se paró”, dijo respecto a que la camioneta de la esposa de Christian Nodal no se paró para atender a sus seguidores, solo los saludo a través de la ventana.

PUBLICIDAD

Nelssie Carrillo admitió que “se arrepiente” de no haber grabado a las niñas, pues considera que “falló como periodista”.