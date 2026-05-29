Jennifer Lopez Alex Rodríguez querría regresar con JLo y ya la habría buscado: "Nunca la superó" Alex Rodríguez y Jaclyn Cordeiro terminaron tras tres años de relación. Ahora trasciende que el exbeisbolista estaría interesado en regresar con Jennifer López.



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Alex Rodríguez y Jaclyn Cordeiro terminaron después de tres años de relación, confirmó recientemente la coach de fitness a TMZ. Ahora trasciende que el exbeisbolista querría retomar la relación con JLo y ya la habría buscado.

Según el bloguero Rob Shuter, "fuentes cercanas" a A-Rod le informaron que él se ha puesto "en contacto discretamente" con ella.

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" Alex nunca superó del todo a Jennifer. La relación significó todo para él, y una vez que volvió a estar soltero, contactarla le pareció inevitable", dijo el informante al periodista, en su blog 'Naughty But Nice'.

Shuter señala que el exjugador de los Yankees desea "reconstruir al menos algún tipo de conexión" con López.

"No está fingiendo que el pasado no haya ocurrido, pero sin duda extraña su presencia en su vida. Todavía hay un inmenso cariño entre ellos", aseveró la fuente.

El círculo cercano de Jennifer estaría sorprendido, pues actualmente la cantante atraviesa por una reestructuración personal tras su divorcio de Ben Affleck.

"Jennifer se encuentra ahora en un estado mucho más reservado y emocionalmente equilibrado. Está abierta a la paz, no al caos. Pero tampoco ha cerrado la puerta por completo", reveló el informante al bloguero.

"Alex sabe que probablemente no encontrará a otra persona como Jennifer, por eso se puso en contacto con ella".

Cabe señalar que tras la ruptura con A-Rod, Jennifer retomó su relación con Ben Affleck. ¿Pasará lo mismo con Alex Rodríguez?

La historia de amor de JLo y Alex Rodríguez

Jennifer y Alex se conocieron en un partido de los Yankees en 2005, pero fue hasta 2017 cuando comenzaron a salir y en la Met Gala de ese año confirmaron su romance.

En marzo de 2019 se comprometieron durante un viaje a las Bahamas y el costoso anillo de 25 kilates causó sensación.

En 2020 planeaban casarse, pero la pospusieron en dos ocasiones por la pandemia de COVID-19.

Un año después, trascendió que atravesaban por una de pareja y estaban trabajando en su relación. Sin embargo, el 15 de abril de 2021 confirmaron su separación.

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El romance entre Jennifer López y Alex Rodríguez terminó después de cuatro años y, aunque nunca revelaron las causas, se especula que él le habría sido infiel, por lo cual JLo le habría perdido la confianza.

Además, el confinamiento y el trabajo a distancia también habrían afectado la dinámica de pareja.