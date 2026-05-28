Jennifer Lopez Jennifer López se muda a la casa de sus sueños: está valuada en 18 millones de dólares La cantante estaría “encantada” con su nueva propiedad de ensueño luego de abandonar la casa que compartió con Ben Affleck durante su matrimonio, que está valuada en 60 millones de dólares.



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Jennifer López por fin se habría mudado a la casa de sus sueños en Los Ángeles, que está valuada en 18 millones de dólares y que adquirió tras su divorcio con Ben Affleck.

Según contó una fuente cercana a la cantante a Daily Mail, “Jennifer está viviendo en su nueva propiedad y está encantada porque es como la casa de sus sueños de Barbie”.

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“Le encanta que la casa le recuerde a su propiedad en los Hamptons, con la que está muy contenta y donde ha vivido tantos momentos familiares maravillosos”, agregó la fuente.

JLo compartió fotografías de su supuesta nueva mansión. Imagen JLo / Instagram



JLo habría adquirido esta nueva propiedad en febrero de 2025 y, apenas el pasado lunes 25 de mayo habría dado los primeros vistazos de la estancia en sus redes sociales.

A través de Instagram, la protagonista de ‘Kiss of a Spider Woman’ compartió algunas fotografías de su supuesta nueva residencia, en la que se dejó ver en bikini y junto a sus hijos adolescentes, Max y Emme, fruto de su relación con Marc Anthony, así como con sus padres, su mánager Benny Medina y su profesor de canto Stevie Mackey.

De acuerdo con Daily Mail, el nuevo complejo estaría ubicado a las afueras de Los Ángeles, en Hidden Hills, y tendría de vecinas a las hermanas Kim Kardashian y Kylie Jenner.

La cantante se dejó ver descansando en medio de la piscina. Imagen JLo / Instagram

Así sería la casa de los sueños de JLo

La nueva mansión de madre soltera de Jennifer López contaría con cinco dormitorios, ocho baños, una cocina de chef de alta gama y una sala de cine privada.

En el interior también habría una casa de huéspedes, una casa de piscina, una piscina con jacuzzi e instalaciones ecuestres completas con un establo y una pista de equitación privada.