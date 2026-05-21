Parejas de famosos A-Rod y Jaclyn Cordeiro se separan luego de 3 años juntos: ella pide “compasión” La instructora de acondicionamiento confirmó que se acabó su romance con el ex pelotero. Ella reveló que siguen apoyándose mutuamente.



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A-Rod y Jaclyn Cordeiro pusieron fin a su relación luego de 3 años juntos, ha confirmado la afamada instructora de acondicionamiento físico.

TMZ dio a conocer la declaración que la también empresaria les compartió, en la que habló sobre la ruptura.

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“Para aclarar las cosas, Alex y yo estamos pasando por un tiempo de separación, pero seguimos sintiendo amor mutuo, cariño y un profundo respeto el uno por el otro y por nuestras familias”, aseguró.

“Seguimos apoyándonos mutuamente y no hay absolutamente ninguna animosidad, drama ni historia negativa en todo esto”, agregó.

Ella reveló que, además, en estos momentos se encuentra “lidiando con un grave problema de salud” que afecta a uno de sus parientes, por lo que “toda mi atención se centra en eso”.

“Alex y yo seguimos estando unidos y, por respeto a todas las personas involucradas, especialmente a nuestras hijas y seres queridos, les pediría amablemente que cualquier cobertura mediática refleje compasión y la privacidad que esta situación merece”, concluyó.

De acuerdo con el medio, fuentes cercanas al beibolista indicaron que el dúo está distanciado desde hace dos meses.

La historia de amor de A-Rod y Jaclyn Cordeiro

Alex Rodríguez y Jaclyn Cordeiro fueron vistos juntos por primera vez en octubre de 2022, más de un año después de que él finalizara su romance y compromiso con Jennifer López.

Entonces, un informante aseveró a People que ellos congeniaron inicialmente gracias a su pasión compartida por el gimnasio.

Tras su debut en Instagram como pareja, aparecieron juntos en público por primera vez en un partido de la NBA, en enero de 2023.

Después de que su idilio se volviera serio, unieron a sus respectivos retoños, Natasha y Elle, por parte de él, y Bella y Savanah, de ella, a su convivencia.