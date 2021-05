Papá de Frida Sofía asegura que Alejandra Guzmán sacó a su hija del testamento

El empresario confirmó que su ex pareja Alejandra Guzmán decidió dejar a su hija fuera de su testamento. En entrevista para Ventaneando respondió: "Me entero de que Alejandra la quitó de la herencia. Eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí. No son departamentos, no son coches. Me encantaría que, en verdad, tomara un paso atrás y escuchara tantito, nada más, lo que tiene que decir su hija".

Explicó que no puede hablar de por qué Frida no ha presentado su denuncia ante las autoridades: "Se está haciendo todo un procedimiento que se requiere para llevar todo esto hasta las últimas consecuencias, y pues no puedo hacer esos comentarios".

Moctezuma volvió a hablar de lo que significa que su hija se haya cambiado de apellido, al menos en su cuenta de Instagram: "No sabes el gusto que me da. Hace muchos años lo íbamos a hacer pero era todo un tema complicadísimo. Doña Silvia inclusive nos iba a ayudar". También mostró su molestia sobre que la bebé no se hubiera registrado con sus apellidos "como todo el mundo en el hospital". Relató cuál supone que fue la razón: "El caso es que tuvimos una discusión y entonces le dije: 'Si pasa esto otra vez, te voy a quitar a la niña'. Entonces ahí fue corriendo con el papá. Ese fue consejo de Enrique Guzmán y la registraron. Ni cuenta me di, yo andaba de viaje, cuando regresé ya mi hija era Guzmán Pinal. Desde ahí le quitaron su identidad como tal, aunque no lo creas psicológicamente eso te afecta".

Tras insistir en que él no es un golpeador y que lo único que hizo fue defenderse tras una discusión, Moctezuma confesó cuánto le gustaría que Alejandra Guzmán y Frida Sofía se reconciliaran: "Nada me daría más gusto, de veras. Porque sé que las dos se quieren. Dios quiera, pase esto rápido. No me gusta estar aquí en medio a mí. No me gusta que nadie sufra, la verdad".

