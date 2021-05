Más problemas legales en su familia: el papá de Frida Sofía enfrenta una demanda por 500 mil dólares

De acuerdo con el testimonio, el papá de Frida Sofía se presentó ante Morales para hacerle saber que estaba interesado en comprarle el restaurante que tenía ubicado en Reforma, en la zona de Bosques de las Lomas. Cuando la negociación iba caminando, Morales se dio cuenta de que el ex de Alejandra Guzmán le estaba entregando cheques sin fondos. Supuestamente lo hizo en más de tres ocasiones: "Me decía que lo esperara, que ya iba a fondear la cuenta", dijo en Ventaneando este 12 de mayo.

Relató que le entregó los documentos del restaurante porque Moctezuma había firmado documentos y pagarés. Señaló que luego de un año de perseguirlo, en el año 2007, aproximadamente, se cansó e interpuso una demanda civil pero descubrió que no tenía ningún bien en garantía: "Obviamente trato de llevar las cosas a un embargo de propiedades, a un embargo de sus cuentas, pero mis abogados se dan cuenta de que no tenía nada a su nombre. Nada existe a su nombre. Las cuentas no tenían fondos. La casa no era de él, las acciones que me había dado en garantía tampoco. O sea, no tenía absolutamente nada", reclamó.