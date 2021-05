El papá de Frida Sofía celebra que su hija ya lleva el apellido Moctezuma y asegura que está "feliz y liberada"

En torno al distanciamiento que Alejandra Guzmán ha preferido mantener con su hija, el empresario señaló: "Desgraciadamente su mamá está… sigue cegada de todo esto, me da tristeza, digo, no es para juzgarla , pero bueno, creo que hubiese sido un buen momento de haberse reencontrado, hablado, por lo menos darle el beneficio del que todo mundo habla (el de la duda)".

Moctezuma señaló no entender por qué 'La Reina de Corazones' no ha querido escuchar a su hija. "Claro que me duele muchísimo, me duele ver a gente dañada, al final de cuentas todo esto va a estar muy triste cuando es algo que se pudo haber evitado, con un simple perdón, un 'quiero saber qué te está pasando', hubiera sido más fácil. No quiero sonar a amenaza, pero se tiene que llegar a lo último", afirmó.