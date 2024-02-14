Adamari López habla de Luis Fonsi y dice que "causó un dolor tan grande" como el cáncer

Video Adamari López opina que la canción que supuestamente le dedicó Luis Fonsi "puede sonar cruel"

Adamari López y Luis Fonsi estuvieron casados por cuatro años. Durante su matrimonio, que mantuvieron de 2006 a 2010, la conductora enfrentó el cáncer de mama.

La puertorriqueña aceptó, una vez más, que su exesposo fue una parte importante durante su proceso de recuperación y reconoce que “la ayudó” en dicho episodio de su vida.

“ Yo siento que él estuvo en el momento que estuvo que estar, me ayudó en el momento más difícil, cuando fui diagnosticada y cuando me tocó enfrentar la enfermedad. Lo que pasó después ya es cuento viejo, ya cada uno tiene su vida, tiene su familia, y sigue haciendo lo que le gusta hacer”, expresó en entrevista con TVyNovelas este 12 de febrero..

Pese a que Luis Fonsi estuvo con Adamari López durante su dura batalla contra el cáncer de mama, la también actriz de telenovelas habló del fuerte dolor que le causó cuando se separaron.

“Él estuvo en el peor momento, eso nunca lo he dejado de decir, eso está en mi libro, pienso que él estuvo en el momento en el que lo necesitaba, pero también causó un dolor tan grande como la enfermedad (cáncer), fueron las dos cosas, pero ya pasó”, sentenció.

Aunque la separación significó una controversia, la puertorriqueña señaló que ella está segura que el fin de su relación con el cantante no fue un acto de maldad, sino que simplemente se dio así.

“No creo que lo haya hecho intencionalmente o por maldad, simplemente son cosas que se dan en la vida y que uno no sabe manejar correctamente”, precisó.

¿Luis Fonsi lanza indirectas a Adamari López? Ella dice lo que piensa

Durante la misma entrevista, la conductora se refirió a las presuntas indirectas que Luis Fonsi lanza en su contra a través de sus canciones.

Detalló que ella recibe críticas por hablar abiertamente de ese episodio de su vida, pero que está segura que el cantante hace referencia a esos momentos de su vida mediante su música.

“Yo creo que ambos hemos pasado la página, para utilizar, a lo mejor, el título de la canción que él lanzó. A veces, cuando hablo del tema, la gente piensa que yo quiero seguir hablando, pero ustedes preguntan y yo, jamás voy a dejar de contestar. Porque me parece que ustedes también se merecen un respeto... Él habla a través de sus canciones, yo hablo de frente”, aseguró.

Sobre la canción ‘Pasa la página’ que Luis Fonsi lanzó este 2023, Adamari López aseguró que fue “una indirecta bien directa”.

La presentadora afirmó que cada uno tiene su versión de los hechos y que sus diferencias sobre qué fue lo que pasó, es probablemente lo que los tiene separados.

“A lo mejor él difiere de lo que siento yo, tenemos dos puntos de vista distintos. Por eso, probablemente, no estamos juntos hoy día, pero cada quien lleva su fiesta en paz”, comentó.

Tras el fin de su relación, Adamari López comenzó una relación con Toni Costa, de quien se separó en 2021 y con quien tuvo a su única hija: Alaïa.