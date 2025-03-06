Aracely Arámbula cumple 50 años: revela que su festejo será “muy especial y diferente”

Video Aracely Arámbula habla sobre el presunto lanzamiento como cantante de su hijo ¿ya hay fecha?

Aracely Arámbula cumple 50 años este 6 de marzo. A través de sus redes sociales, la actriz se dijo “agradecida” y “soñadora” por cumplir un año más de vida rodeada de sus seres queridos, reflexionando sobre la importancia de estar rodeada de su familia y sus dos hijos.

“Agradecida y soñadora siempre, lo más bello cumplir los sueños para mí y para mis corazones bellos Miguel, Daniel, Leo y Manuel, gracias siempre Leonardo e Isela por estar en mi vida, a toda mi familia y gentes amada que forman parte de mis días”, escribió en Instagram.

En su publicación, que estuvo acompañada de una fotografía de muestra su trabajo en la obra de teatro ‘Perfume de Gardenia’, Aracely Arámbula también agradeció el apoyo y cariño de sus seguidores, a quienes considera parte de su familia.

“Y a ustedes, mi Arafamilia, que me inspiran todo el tiempo para realizar lo que tanto me apasiona, hoy 6 de Marzo GRACIAS, GRACIAS. INFINITA LUZ, BENDICIONES Y LARGA VIDA. Un maravilloso 2025 AGRADECIENDO”, agregó.

Aracely Arámbula reflexiona en medio de su festejo de cumpleaños. Imagen Aracely Arámbula / Instagram

Así celebrará sus 50 años

Además de compartir en sus historias de Instagram algunas felicitaciones de amigos y seguidores, Aracely Arámbula reveló en entrevista con ‘Ventaneando’ la manera en que tenía previsto celebrar sus 50 años.

“Va a ser un cumpleaños muy especial, diferente, pero con mucho amor, rodeada de toda mi gente, de mucho público, y de una temporada muy bella”, aseguró al show este 6 de marzo.

Asimismo, insistió en que su festejo sería íntimo, pues solamente contaría con su familia y personas muy ceranas a ella.

“Acompañada de mi Leo, de mi Bony, mi hermano, mis grandes amigos, mis hijos por supuesto, y todo mi público bello”, sentenció.

Aracely Arámbula nació el 6 de marzo de 1975. La originaria de Chihuahua, México, debutó en las telenovelas en 1994 al lado de Maribel Guardia en ‘Prisionera de Amor’.

Aunque a su carrera se sumaron exitosos proyectos como ‘Acapulco, Cuerpo y Alma’, ‘Cañaveral de Pasiones’ y ‘El alma no tiene color’, fue hasta 1998 que interpretó a ‘Jacqueline de la Peña’ en ‘Soñadoras’ que su nombre cobró fama internacional.