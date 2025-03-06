Karla Sofía Gascón manda inesperado mensaje a Madonna tras fuerte polémica: ella reacciona

Video Karla Sofía Gascón vuelve a la carga: reacciona así tras burla que le hicieron en los premios Oscar

Karla Sofía Gascón mandó un inesperado mensaje a Madonna tras la fuerte polémica que protagonizó en febrero pasado por viejos mensajes en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de la película ‘En busca de Emilia Pérez’ compartió una fotografía en blanco y negro junto a la ‘Reina del Pop’, con quien sostuvo un encuentro tras la gala de premiación de los Oscar 2025.

“Madonna, quiero agradecerte todo el cariño que me has mostrado, por tu invitación a la fiesta que diste después de los Oscar y por tus palabras de amor y fuerza. Te amo”, escribió la nominada a los Premios de la Academia.

Así reaccionó Madonna al mensaje de Karla Sofía Gascón. Imagen Madonna / Instagram



Aunque Karla Sofía Gascón no dio detalles de su conversación con Madonna, en esta misma publicación también agradeció el cariño y apoyo a todas las personas que le tendieron la mano tras la fuerte polémica.

“Aprovecho también para agradecer a todos mis compañeros profesionales de Hollywood que me mostraron su apoyo y admiración esa noche, tanto en la gala, como en la fiesta", sentenció la intérprete de 52 años.

La inesperada reacción de Madonna

Madonna, quien hace unos días declaró en Instagram que ‘En busca de Emilia Pérez’ era “su película favorita de este año”, replicó la fotografía de Karla Sofía Gascón abrazándola en sus historias de Instagram, dejando entrever empatía por la actriz.

El 3 de marzo, la intérprete de ‘Like a virgin’ compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram sobre el after party que organizó tras concluir los Premios Oscar.