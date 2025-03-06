Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón manda inesperado mensaje a Madonna tras fuerte polémica: ella reacciona

La actriz española sorprendió al compartir una fotografía abrazando a la ‘Reina del Pop’, con quien sostuvo un encuentro tras la gala de premiación de los Oscar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Karla Sofía Gascón vuelve a la carga: reacciona así tras burla que le hicieron en los premios Oscar

Karla Sofía Gascón mandó un inesperado mensaje a Madonna tras la fuerte polémica que protagonizó en febrero pasado por viejos mensajes en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de la película ‘En busca de Emilia Pérez’ compartió una fotografía en blanco y negro junto a la ‘Reina del Pop’, con quien sostuvo un encuentro tras la gala de premiación de los Oscar 2025.

PUBLICIDAD

Más sobre Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón admite que llegó a “contemplar lo impensable” tras el escándalo que vivió
1:02

Karla Sofía Gascón admite que llegó a “contemplar lo impensable” tras el escándalo que vivió

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón sufre incidente tras asistir a los Oscar: esto le pasó por tomar un refresco
2 mins

Karla Sofía Gascón sufre incidente tras asistir a los Oscar: esto le pasó por tomar un refresco

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón vuelve a la carga: reacciona así tras burla que le hicieron en los premios Oscar
1:08

Karla Sofía Gascón vuelve a la carga: reacciona así tras burla que le hicieron en los premios Oscar

Univision Famosos
Selena Gómez se reencuentra con Karla Sofía Gascón tras negar que la llamó “rata rica”
2 mins

Selena Gómez se reencuentra con Karla Sofía Gascón tras negar que la llamó “rata rica”

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón reaparece en Milán y rompe el silencio tras inesperado retiro: ¿irá a los Oscar?
2 mins

Karla Sofía Gascón reaparece en Milán y rompe el silencio tras inesperado retiro: ¿irá a los Oscar?

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón "planea" asistir a los Oscar pese al escándalo por sus mensajes racistas
2 mins

Karla Sofía Gascón "planea" asistir a los Oscar pese al escándalo por sus mensajes racistas

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón perdió todo por sus tuits ofensivos
3:12

Karla Sofía Gascón perdió todo por sus tuits ofensivos

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón toma inesperada decisión luego de que director de Emilia Pérez le diera la espalda
2 mins

Karla Sofía Gascón toma inesperada decisión luego de que director de Emilia Pérez le diera la espalda

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón ‘cancelada’ de premiación en España tras polémica por tuits: también perdió proyecto
2 mins

Karla Sofía Gascón ‘cancelada’ de premiación en España tras polémica por tuits: también perdió proyecto

Univision Famosos
Director de ‘Emilia Pérez’ rompe con Karla Sofía Gascón: dice que “se está haciendo la víctima”
2 mins

Director de ‘Emilia Pérez’ rompe con Karla Sofía Gascón: dice que “se está haciendo la víctima”

Univision Famosos

“Madonna, quiero agradecerte todo el cariño que me has mostrado, por tu invitación a la fiesta que diste después de los Oscar y por tus palabras de amor y fuerza. Te amo”, escribió la nominada a los Premios de la Academia.

Así reaccionó Madonna al mensaje de Karla Sofía Gascón.
Así reaccionó Madonna al mensaje de Karla Sofía Gascón.
Imagen Madonna / Instagram


Aunque Karla Sofía Gascón no dio detalles de su conversación con Madonna, en esta misma publicación también agradeció el cariño y apoyo a todas las personas que le tendieron la mano tras la fuerte polémica.

“Aprovecho también para agradecer a todos mis compañeros profesionales de Hollywood que me mostraron su apoyo y admiración esa noche, tanto en la gala, como en la fiesta", sentenció la intérprete de 52 años.

La inesperada reacción de Madonna

Madonna, quien hace unos días declaró en Instagram que ‘En busca de Emilia Pérez’ era “su película favorita de este año”, replicó la fotografía de Karla Sofía Gascón abrazándola en sus historias de Instagram, dejando entrever empatía por la actriz.

El 3 de marzo, la intérprete de ‘Like a virgin’ compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram sobre el after party que organizó tras concluir los Premios Oscar.

En su publicación, Madonna no solo admitió que organizar “una fiesta de los Oscar” era difícil y estresante sino también declaró públicamente su admiración al francés Jacques Audiard, director de la película ‘En busca de Emilia Pérez’.

Relacionados:
Karla Sofía GascónMadonnaFamososPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD